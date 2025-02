Desesperación y misterio: a cuatro días de la desaparición de Lian, la Justicia busca una pista clave

El tiempo avanza y la incertidumbre se convierte en desesperación. Han pasado cuatro días desde la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el pequeño de tres años que fue visto por última vez en su hogar de Ballesteros Sud, en la provincia de Córdoba. La familia, las fuerzas de seguridad y todo un país se preguntan lo mismo: ¿Dónde está Lian? El sábado 22 de febrero, en horario de la siesta, Lian desapareció mientras sus padres dormían. Según las primeras versiones, el niño fue visto por última vez alrededor de las 15:00 horas. Al notar su ausencia, la familia comenzó a buscarlo por el predio, pero al no encontrarlo, dieron aviso a la Policía a las 19:45.

Lian es un niño de tez morena, cabello corto, ojos oscuros y una altura de aproximadamente 90 centímetros.

La comunidad entera se volcó a la búsqueda, pero con cada minuto que pasaba, el miedo creció: el pequeño había desaparecido sin dejar rastros. La Fiscal Adjunta Bettina Croppi confirmó en conferencia de prensa que se activaron todos los protocolos de emergencia: se desplegaron más de 300 efectivos en la zona, se utilizaron 14 drones, patrullas rurales, la División Canes y cuadrillas de rastrillaje a pie y a caballo. Además, la Alerta Sofía se disparó a 100 kilómetros a la redonda y, posteriormente, Interpol emitió una alerta amarilla, en caso de que el menor haya sido trasladado fuera del país.

A pesar del gigantesco operativo, la fiscal admitió que hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos firmes. "No tenemos indicios de un delito federal, pero no descartamos ninguna hipótesis", aseguró. En medio de la búsqueda, Croppi destacó que el niño "habría desaparecido de la casa familiar en horario de la siesta, la familia salió a buscarlo por el predio y a las 19.45 se dio alerta a la Policía". "Desde el minuto cero del hecho comenzó a trabajar el equipo del Ministerio Público Fiscal con dos objetivos a realizar. El primero es estar en el terreno, donde se revelan las evidencias", afdirmó.

Y sumó: "Y luego con la fiscalía general, que se hacen cargo de la investigación para procesar dichas pruebas, solicitar allanamientos, declaraciones y peritajes". En las últimas horas, dos elementos encendieron las alarmas de los investigadores. El primero: un pantalón infantil que podría ser el que Lian llevaba puesto el día que desapareció. Sin embargo, la prenda fue hallada dentro de su propia casa, lo que abre una preocupante posibilidad: ¿el niño desapareció desnudo? El segundo elemento es un testimonio que puso la lupa sobre un vehículo sospechoso.

Más de 120 policías buscan a Liam Fael Flores Soraire.

Un vecino aseguró haber visto una camioneta blanca, de modelo nuevo y con vidrios polarizados, merodeando la zona en el horario en que el niño desapareció. Según su testimonio, el conductor no habló con nadie y circuló "despacito" frente al predio de la familia Flores Soraide. A partir de esta información, la Policía allanó el domicilio de un hombre mayor de edad en la ruta nacional Nº 9 y secuestró una Volkswagen Amarok junto a tres celulares, que serán peritados en las próximas horas.

Otra pista clave que investigan los fiscales es el viaje inesperado de una familiar de Lian a Perico, Jujuy, el mismo día de la desaparición. La mujer tomó un micro a las 20:10 y compró el pasaje en la terminal a las 16:49, es decir, apenas una hora y media después del último avistamiento del niño. Según las cámaras de seguridad, abordó el transporte sola, con una gorra y la cabeza gacha, evitando contacto visual.

En respuesta a esta nueva línea de investigación, el fiscal de Perico, Luis De Aparici, activó un operativo de búsqueda en toda la provincia de Jujuy. Sin embargo, la familiar en cuestión aún no fue localizada. La angustia consume a la familia. El padre de Lian, Elías Flores, asegura que su hijo no pudo haberse ido por su cuenta: "Esto es obra de alguien. Nos lo han hecho. No puede ser que de repente alguien venga y se lo lleve".

Lian Fael Flores Soraire

Además, descartó que se trate de una venganza: "Nunca recibí amenazas, no tengo problemas con nadie". El abogado de la familia, Darío Ballini, también sostiene que el niño ya no estaría en la zona: "Después de ver el movimiento dantesco de búsqueda en el área, creo que ese niño no está ahí. Lo más probable es que se lo hayan llevado". Cuatro días ya pasaron y la incertidumbre es absoluta. Las pistas son pocas, las hipótesis se multiplican y la angustia crece con cada minuto. Mientras la Justicia sigue distintas líneas de investigación, una pregunta resuena con fuerza en la opinión pública: ¿Dónde está Lian Gael Flores Soraide?