Terror silencioso en el AMBA: ya son 25 las víctimas fatales por el accionar de las "viudas negras" en 2025

El fenómeno de las "viudas negras", una de las modalidades delictivas más perturbadoras de los últimos tiempos, atraviesa un auge alarmante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En lo que va de 2025, ya se contabilizan 25 fallecidos producto de estos ataques, una cifra que genera preocupación y que, según expertos, podría ser aún mayor debido al silencio de las propias familias por "vergüenza o miedo".

La reciente muerte de Williams Jonathan Quispe Quenta, de apenas 19 años, en la localidad bonaerense de Ciudadela, encendió todas las alarmas. Es la primera víctima tan joven registrada en el año, lo que marca un nuevo y trágico escalón en esta escalada criminal. "En lo que va del año se registraron en el AMBA 25 fallecidos, pero la gran mayoría no se dio a conocer porque son adultos y sus familiares no lo cuentan por vergüenza o miedo", advirtió Javier Miglino, titular de la ONG Defendamos Buenos Aires.

La organización viene relevando casos de esta modalidad que combina seducción, drogas y robo, con un patrón cada vez más extendido y perfeccionado. "Hace cinco años apenas había casos, pero en el último tiempo las redes sociales tuvieron mucho que ver. Los bares, boliches y restaurantes siguen siendo parte del plan, pero ahora el 50% de las víctimas caen por aplicaciones", explicó Miglino, haciendo referencia al rol central que hoy tienen las plataformas de citas para facilitar los encuentros.

La mecánica del delito, aunque repetida, no deja de ser efectiva: una mujer -o incluso varios miembros de una misma familia- seduce a un hombre, lo acompaña hasta su domicilio y allí, en medio de un ambiente relajado, introduce sustancias en su bebida que lo adormecen o incapacitan. Luego, se concreta el robo. "Actualmente los medicamentos se consiguen en el mercado negro y se usa mucha ketamina, tranquilizantes y hasta clonazepam", reveló el especialista.

Un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires advierte por las "viudas negras".

Pero lo más escalofriante es el saldo mortal: de las 25 víctimas de este año, 11 murieron por complicaciones de salud tras ser drogadas, mientras que otras cuatro fallecieron por cuadros de depresión profunda luego de haber sido brutalmente asaltadas. "Tiene que ver mucho la salud de la víctima, pero hay exceso en las dosis, se hacen cócteles de diferentes medicamentos y a eso hay que sumar la excitación del momento. Es un poco de todo", detalló Miglino en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

La presencia de menores de edad en las bandas añade otra capa de gravedad. "Gran parte de las bandas están integradas por menores de 16 y 17 años, sumado a grupos familiares. Hay un caso donde cinco hermanas están detenidas por ser viudas negras", remarcó. Lejos del mito de la "mujer fatal solitaria", Miglino advirtió: "En ningún caso es una viuda negra, son muchas y hay hombres también involucrados en las bandas".

La serie Viudas Negras

Finalmente, manifestó: "Me da pánico, necesitamos una campaña de concientización porque esta modalidad no para de crecer". Como recomendación, sugirió incluso ver la serie Viudas Negras, que retrata con crudeza el entramado de estos delitos y no los romantiza. "Es impecable", dijo, convencido de que la concientización es hoy una de las pocas herramientas para frenar el avance de una amenaza que opera en silencio, pero que ya dejó una estela de muerte en las sombras del AMBA.