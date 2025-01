Destapan la verdadera personalidad de Brenda, acusada de asesinar a cinco bebés: "Necesidad narcisista"

El juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba arrancó hace 24 horas y los relatos que recolecta la justicia hasta ahora son escabrosos. La principal implicada en el caso, la enfermera Brenda Agüero negó que haya sido su responsabilidad la muerte de los recién nacidos; sin embargo, la abogada querellante mostró detalles de su personalidad que corresponden a un personaje criminal.

Agüero llegó a Tribunales II de la provincia de Córdoba alrededor de las 9.30 de la mañana junto a su abogado Gustavo Nievas. Allí sentada y más calmada que hace sólo 24 horas antes, tuvo que dar explicaciones no sólo por la muerte de cinco bebés sino por la tentativa de asesinato de otros ocho recién nacidos que lograron sobrevivir a las inyecciones de potasio que les impartía la enfermera.

Brenda Agüero

En su declaración, se encargó de negar todo, poniéndose en un papel de víctima ante las acusaciones: "No puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo. Me hicieron muchísimo daño", dijo la enfermera. Además denunció que dentro del penal donde estaba alojada "le gritaban" y reconoció haberse sentido hostigada.

Consultada sobre sus funciones dentro del hospital neonatal, contó: "Mi función comenzaba desde que la paciente ingresa al hospital hasta que se va, es la función de la enfermera obstétrica, yo me desempeñaba como eso".

Y, sobre la pregunta sobre la muerte de los cinco bebés, Agüero respondió contundente: " Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño . De hecho, siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a los de Neonatología".

Además, explicó: "No entiendo cómo una persona sana que nunca tuvo problemas, que de pronto salga a matar. Los periodistas inventaron esa imagen, gracias a eso yo me veo en ese contexto, eso tiene que quedar en claro". En la misma línea, declaró: "Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica . Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían", dijo muy segura de sí misma.

Brenda Agüero

Sobre los fallecimientos, no los negó pero no quiso quedar como la única responsable: " Las muertes de los bebés existieron , de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso", expresó y siguió: "En medio de todo lo que yo estaba buscando apareció el Materno Neonatal y yo quedé enamorada de ese hospital, quería trabajar ahí".

En cuanto a cómo empezó a trabajar en ese nosocomio, contó: "Me recibí, dejaba todas las semanas el currículum, hablaba toda la semana con gente de recursos humanos hasta que un día recibí un llamado para presentarme ya para una entrevista y trabajar en el hospital. Fui, y allí quedé en el hospital hasta el día de mi detención", dijo y agregó: "No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba me arruinó la vida. Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar ".

Brenda Agüero

Brenda Agüero también confesó: "Hoy no podría volver a tocar un niño, no podría hacerlo, no podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché (...) Estoy a pocas materias de terminar el primer año. Esta es la posibilidad que tengo para defenderme, me dieron de todos lados, me atacaron de todos lados, voy a buscar herramientas para defenderme. Es algo que no me arrepiento, abogacía me saca del encierro".

Perfil de Brenda Agüero

Fue la abogada querellante que representa a una de las familias de las víctimas Daniela Morales Leanza quien dio detalles sobre la investigación que podría complicar a la enfermera: "Nosotros tenemos prueba y base sólida que va a demostrar la responsabilidad criminal de la principal sospechosa, de Brenda Agüero. No es verdad que no hay pruebas, que es un perejil, ni que es un caso político o de una infección hospitalaria, sino ¿Cómo se explican los pinchazos?". En la misma línea, añadió: "Tenía el doble del potasio, 11,5 cuando el valor normal era 5. Ningún tipo de medicación se coloca en la espalda de un bebé, jamás ".

Además, Morales Leanza quien expuso sin tapujos supuestas mentiras de los alegatos de Nievas, defensor de Agüero que expuso que muchas de las madres de los bebés fallecidos atravesaban enfermedades de transmisión sexual como la sífilis.

Ante estas declaraciones, Morales Leanza explicó: "Estamos en el 2025. No le voy a permitir que me estigmatice a ninguna de las madres con demasiado dolor (...) La gran culpable es Agüero, pero también hay otros acusados en este juicio que tuvieron conocimiento y ocultaron todo".

Brenda Agüero

La abogada preguntó retóricamente: "¿Un gobierno va a mandar a pinchar o va a preferir plantear un asesinato serial dentro de un hospital público antes de lo más fácil que es realizar una desinfección? Estamos hablando de síntomas de bradicardia propio de la sintomatología que provoca el potasio o un shock hipoglucémico propio cuando se le coloca a una persona sana una dosis de insulina".