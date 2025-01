"Tomátelas, pancho de mier**": toman la peor determinación contra los guardavidas que agredieron un hombre de 60 años

Mientras que los ciudadanos van a la playa a relajarse y divertirse, el pasado domingo un violento episodio sacudió la ciudad chubutense de Rawson. Un veraneante se fue a las manos e insultó a un grupo de guardavidas porque le pidieron que no se metiera al mar en cierta zona porque era peligrosa para nadar y sólo está habilitada para deportes acuáticos.

Luis Torres, jefe del Cuerpo de Guardavidas de la Playa Unión, donde ocurrió el hecho, habló al respecto con un medio local: "El sector destinado a deportes náuticos siempre genera conflictos porque algunas personas no respetan las normas establecidas. Los guardavidas fueron a decirle al señor que era peligroso, pero él no lo quiso entender. Se hablaron de mala manera, incluso el rescatista, y se llegó a algo que no tiene que ser así, que está mal ".

El episodio de violencia comenzó con el cruce verbal entre un hombre y uno de los guardavidas que estaba en el lugar, cerca de la escollera, pero la discusión fue escalando hasta que finalizó con golpes de puño., cuando intervinieron otros rescatistas, uno de los cuales tuvo palabras desafortunadas contra el veraneante. Varios testigos registraron el incómodo momento. " Tomátelas, pancho de mier** ", dijo uno de los guardavidas y enseguida el veraneante se abalanzó hacia ellos.

Diferentes videos del episodio recorrieron las redes sociales, generando gran repudio por parte de los usuarios: "Lo quieren retar como si fuese un muchachito y es un hombre de 60 años. Se metió otro guardavidas y empezó a decirle que es un gordo impresentable . No sé quién instruyó a los bañeros para que le falten el respeto así a una persona tan grande. La pelea empieza por las provocaciones de los guardavidas", relató una mujer que se identificó cómo la hija del hombre que se encontraba disfrutando de sus vacaciones.

Comunicado de Ignacio Torres, gobernador de Chubut

Al viralizarse lo sucedido, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se vio en la obligación de tomar cartas en el asunto para que el turismo de su provincia no se vea manchado; es así que anunció el despido de los guardavidas que pelearon con el turista: "A raíz de las imágenes que se conocieron ayer (domingo), donde observamos a dos guardavidas protagonizando un repudiable hecho de violencia en la costa de Playa Unión, me comuniqué con el intendente de Rawson, Damián Biss, quien me ratificó la inmediata desvinculación de estos individuos como servidores públicos, quienes además deberán responder también ante la Justicia por sus acciones", publicó Torres en su cuenta de X.

"En Chubut no vamos a tolerar nunca más este tipo de comportamientos, y menos todavía por parte de quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de nuestros vecinos y la obligación de mantener siempre una conducta ejemplar ante todos los ciudadanos chubutenses", concluyó el comunicado del mandatario.