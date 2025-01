"¡Mamá, papá, me pegaron un tiro!": gritos desesperados de un joven baleado en las piernas tras resistirse a un robo

"Mamá, papá, me pegaron. Me pegaron un tiro, pa. Salí urgente, pa. Mamá, me pegaron un tiro. Llevame al hospital", fue el grito de un joven de 27 años que resonó con fuerza en la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar durante la madrugada de Año Nuevo, cuando fue atacado por motochorros.

Ante la desesperación y la adrenalina impulsada por el propio cuerpo, Ian Villalba llegó a su casa a los gritos que despertaron a sus padres. Las cámaras de seguridad de la propiedad de la víctima captaron cómo llegó pidiendo auxilio y cómo inmediatamente realiza un torniquete en su pierna , ya que perdía demasiada sangre.

Los gritos de Ian despertaron a sus papas a la 6 de la mañana y fueron de urgencia al Hospital Central de Pilar

Si bien los progenitores se encontraban completamente dormidos, intentaron actuar lo más rápido posible, ante la desgarradora súplica de su hijo: "Llévame al hospital, llévame al hospital", repetía incansablemente. Su mamá, incrédula y hasta un poco dormida, se preguntaba: "¿Por qué? ¿Por qué?", intentando entender lo que sucedía. Su padre, en primera instancia inspeccionó que nadie se acercara desde afuera y cerró el portón, para luego encender el auto lo más rápido posible.

Cargado de miedo y con ganas de seguir con vida, el joven de 27 años atinó a contarles fue: " Se bajaron de una moto y me pegaron . Me pegó en una pierna y en la otra". Mientras la mujer asistió a su hijo, intentó sacar la mayor información posible al mismo tiempo que dio indicaciones: "Tenete acá que tengo que cerrar la puerta. Cerrate Mati, cerrate", le indicó en varias oportunidades. Fue entonces que el joven aclaró que no era en una sola pierna la herida: "Me pegó en una pierna y en la otra, en las dos piernas me pegó". El padre también solicitó detalles del suceso: "¿Quién fue pa?", alcanzó a decir el hombre mientras sacaba el auto. Ian respondió: "No sé quién fue, agarrá la billetera. Se bajaron del bondi y me pegaron boludo".

Tres minutos después de su llegada intempestiva y con un torniquete en su muslo derecho, Ian salió junto a sus padres en el vehículo rumbo al hospital Central de Pilar, donde fue atendido de urgencia: primero fue intervenido quirúrgicamente y luego quedó internado. Los médicos informaron que se encuentra fuera de peligro .

La familia de la víctima hizo la denuncia en una comisaría cercana y se abrió una investigación para dar con los atacantes. La causa por tentativa de robo y lesiones tramita desde 1 de enero de 2025 en la fiscalía N°1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal, luego de una denuncia radicada en la comisaría 7ª del distrito.

Según las fuentes del caso, los policías fueron desplazados aquel Año Nuevo al cruce de a Argentino y Jockey Golf Club, por un herido de arma de fuego; sin embargo al llegar al lugar, no encontraron a Ian, quien se había ido a la casa de sus padres y de ahí hasta el hospital. Ante esto, los oficiales se acercaron al Hospital Central, donde certificaron que la persona que buscaban por estar herida estaba allí y era Ian Villalba: el afectado relató que se resistió al ataque y, en ese contexto, le dispararon en el muslo derecho y se dieron a la fuga.