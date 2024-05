"El corte le llegó al corazón": el desgarrador relato de la mamá del adolescente asesinado en Chubut

Gonzalo Guenchur tenía 17 años y estaba esperando a una compañera en la garita del colectivo para ir a la escuela cuando fue abordado por un delincuente que le robó y luego lo asesinó de un certero ataque al corazón. El lamentable hecho ocurrió durante la mañana del martes y por el crimen fue detenido el presunto ladrón, de tan sólo 15 años. "El corte le llegó al corazón", relató con dolor y lágrimas en sus ojos Noelia Alderete, la mamá de la víctima.

Todo ocurrió en el barrio Ceferino, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, alrededor de las 7 de la mañana. En ese momento, el adolescente estaba esperando a una amiga en la garita de transporte ubicada en la intersección de Rivadavia y Soldado Almonacid para asistir juntos a la Escuela 711 (Ex Magisterio). En ese momento, fue interceptado por un ladrón que le robó el teléfono y que, al ver que Gonzalo lo persiguió para recuperarlo, lo apuñaló en el "corazón".

El jefe de fiscales, Marcelo Crettón, precisó que la víctima estaba junto a su compañera cuando fue abordado por el delincuente y dijo: "Hubo un hecho de robo y a partir de un intercambio con uno de ellos, le arrebata una pertenencia (que sería su celular) al menor y fallece a consecuencia de esa pelea". Además, indicó que por ahora los investigadores tratan de establecer "si la víctima fue detrás de su pertenencia y ahí es atacado" con un arma blanca que le provocó la muerte.

El hecho sucedió a metros de la escuela Ceferino

Esto, debido a que el ataque ocurrió sobre el boulevard y enfrente a la garita. "Estamos tratando de establecer el testimonio. Iban al colegio. La joven y gente que estaba en el lugar fue entrevistada", sostuvo el fiscal. Tras el ataque, Gonzalo fue trasladado de urgencia en un auto particular, pero lamentablemente falleció en una clínica privada, mientras que el agresor, que huyó corriendo del lugar, actuó a cara descubierta y gracias a las cámaras de seguridad pudieron identificarlo.

Durante la madrugada de este miércoles, la Policía del Chubut, a través de la División Policial de Investigaciones (DPI), dependiente de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, realizó un exitoso allanamiento que permitió detener al presunto autor del crimen del joven de 17 años. "La identificación y localización del sospechoso fue posible mediante un exhaustivo barrido de cámaras", señalaron las fuentes con acceso a la causa.

El principal sospechoso tendría 15 años

Según los primeros datos, se trata de un menor de edad de unos 15 años. "Se encontraba viviendo a pocas cuadras del lugar donde sucedió el hecho", aseguró a Jornada el director de Policía Judicial de Chubut, comisario Cristian Ansaldo. Ahora se debe investigar si estaría vinculado a otros hechos de las mismas características. "Me decía que él quería seguir estudiando, pero que se quería casar con su novia. Me decía quiero terminar mis estudios pero quiero que ya sea mi esposa (su novia)", contó entre lágrimas la mamá de Gonzalo en una marcha que se llevó a cabo en las calles céntricas de la ciudad en reclamo de justicia para su hijo.

Noelia Alderete, trabajadora del volante que fundó la Cooperativa "Comodoro te lleva", también despidió a su hijo a través de las redes sociales: "Amor de mi vida, mi hijo amado. Gracias a Dios por tu vida. Te voy a amar para siempre", escribió. En diálogo con TN, la mujer relató que el corte "le llegó al corazón" a su hijo y detalló que el conductor de un vehículo que pasaba observó el robo y trasladó al menor hasta un hospital, donde finalmente falleció. Fue el propio conductor quién le contó cuáles fueron las últimas palabras de su hijo: "Solo le dijo que iba a la escuela, que no le había hecho nada y que a la tarde iba a ver a su abuela".

Sobre cómo se enteró de la dramática noticia, Alderete señaló: "La compañera que estaba junto a Gonzalo avisó al grupo de la escuela y uno de sus amigos me llamó enseguida". "Cuando llegué a la clínica me dijeron que había perdido mucha sangre, que lo estaban reanimando y a los dos minutos me dijeron que falleció", lamentó. El adolescente cursaba quinto año en la Escuela Provincial N° 711 "Federico Brandsen", ubicada en el barrio Pueyrredón y, tras conocerse la lamentable noticia, las autoridades del establecimiento educativo suspendieron inmediatamente las actividades y enviaron un mensaje.

Se llevó adelante una marcha en reclamo de justicia

De hecho, desde el establecimiento educativo publicaron un conmovedor mensaje: "Lamentamos informar que hoy a la mañana, una estudiante de la escuela fue asaltado y no sobrevivió al hecho. Con todo el dolor que nos da transmitir esta información, avisamos la suspensión de actividades durante todo el día en la escuela".