El crudo relato de Aleart, el periodista que reveló que su tío lo abusaba y que su padre hizo lo mismo con su hermana

El periodista rosarino Juan Pedro Aleart logró una enorme notoriedad en los últimos días luego de que se viralizara la durísima historia intrafamiliar que vivió durante toda su infancia, con su padre abusando sexualmente de su hermana desde que tenía tres años -teniendo HIV- y con su tío haciendo lo propio con él y su hermano desde que tenían seis. En el caso de su progenitor, se quitó la vida en marzo tras quedar expuesto, pero respecto al hermano de su madre, director de escuela y docente cesanteado por el hecho, quedó en libertad porque los hechos prescribieron, según advirtió la Justicia provincial.

Tras la denuncia pública, el conductor del programa De 12 a 14 de Canal Tres, entrevistó este jueves al aire de Telenoche Rosario a la fiscal jefa de la unidad de Delitos contra la integridad sexual, Carla Cerliani, y a su abogado en la causa, Fernando Soto. "Muchas personas hoy están hablando de este tema. Esto va a permitir a otras que se animen a contarlo, a hacer una denuncia, en el caso de querer recurrir ante la Justicia", advirtió la funcionaria.

"Denunciar estos hechos es doblemente difícil por los estereotipos de que el hombre no puede mostrarse víctima de un hecho así. Esto también sistematiza y hace que sea dificultoso y lleve mucho tiempo realizar una denuncia así", precisó Cerliani. "Hay estudios que establecen que hay un promedio de cinco o seis años desde que la persona está en la adultez para que lo pueda hablar. Porque primero está el proceso de aceptarse como víctima, después de hablarlo con personas de confianza y último la decisión de acudir a la Justicia", explicó.

"La jurisprudencia en general resuelve de manera fría porque pone el eje en el delincuente y no en la víctima. Hay jueces que miran las fechas y si fue antes de determinada fecha, dicen: 'Listo, pasó el hecho, es acreditable y verosímil, pero cerramos el expediente y no pasó nada'. Esto es una violación a los derechos humanos de las víctimas", explicó la profesional respecto a la decisión que tomó la Justicia de Santa Fe respecto al hecho.

"La prescripción no debería existir para ningún delito. En este caso particular, tiene peso. La hermana de Juan Pedro tardó décadas en poder contarlo. Imagínense otras personas también. Es un absurdo que un niño esté atormentado durante años por el abusador y si lo denuncia no pase nada. Va contra toda lógica de los derechos humanos", opinó Cerliani. "Juan fue un niño víctima y hoy lo pudo sacar a la luz", añadió.

Aleart ya había expuesto todos los hechos durante su programa del mediodía. "He contado muchas historias y esta es la primera vez que voy a contar la mía. El año pasado denuncié a mi padre por violencia familiar. Mi padre ha sido violento en todas sus formas: físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia", comenzó.

La fiscal jefa de la unidad de Delitos contra la integridad sexual de Santa Fe, Carla Cerliani.

"Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana, desde sus tres años en adelante siendo él HIV positivo. Es decir que mi padre abusó de su propia hija desde los tres años con SIDA. Y sé por ella que en varias oportunidades pensó en cómo quitarse la vida. Hizo la denuncia, presentó un informe psicológico de su psicóloga y yo fui de testigo. Porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío, cuando yo era chico", continuó.

"Mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Yo de viaje. Y al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida. Decidió suicidarse", precisó Aleart. "Pero como si fuera poco, hay más. Esta es sólo una parte de la historia. Un tío, en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el rol de padre conmigo, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los seis años en adelante", añadió.

"A esta persona, que se llama Helvio Vila, fue a la primera persona que denuncié en todo este proceso judicial. Y la Justicia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaporte y Tomás Orso, la respuesta que me dieron es la siguiente -está en los escritos, está grabado en las audiencias-: me dijeron que todo lo que les estoy diciendo, literalmente con estas palabras, es creíble y fundado, pero que está prescripto. Y por lo tanto, esta persona que abusó de mí y otras personas más, está libre", describió el periodista.

Helvio Vila, tío denunciado por abuso sexual por el periodista rosarino Juan Pedro Aleart.

"La vida es maravillosa. Ha sido también maravillosa conmigo, pero puede ser muy cruel. Y en ambas circunstancias y situaciones, hay que ponerle, y ustedes saben muy bien, muchas cucharadas de actitud. Muchas gracias por escucharme. Y vamos a continuar este De 12 a 14 tan especial por lo menos para mí, como lo hemos hecho siempre. Como la vida. La vida sigue y De 12 a 14 también", concluyó su denuncia.

Tras que los hechos convulsionaran todo en las redes sociales, Aleart volvió a protestar por lo sucedido en el Poder Judicial provincial. "Necesito que se entienda que la prescripción hace, emulando al fútbol, que no te dejen jugar un partido. Yo presenté pruebas y quiero que un juez defina sobre esa evidencia. Pero en este tipo de casos ni se me lo permite. Ni a mí ni a mis hermanos que pasaron por lo mismo. El partido lo tiene ganado el abusador", afirmó.

"Sepan que denunciar vale la pena. Hay que tratar de poner las cosas en palabras. Es el único camino para sanar porque el silencio es el mejor amigo de los abusadores", asintió el rosarino, luego de informar que un amigo de 36 años lo había llamado por su exposición pública y la había relatado que también había vivido abusos intrafamiliares. "Ojalá que ese caso que viví con ese amigo se multiplique por mil", pidió.

El periodista rosarino Juan Pedro Aleart, tras haber denunciado a su padre y a su tío por abuso sexual.

"Los daños por los abusos no prescriben. La Justicia es fría y desalmada. Hay jueces que van a lo técnico. Y los juicios por la verdad son solo un consuelo, porque el acusado queda libre y solo le queda una mancha de barro. Esto lo digo como víctima. Yo no necesito que un juez me diga que pasó lo que pasó. Yo ya sé que lo que estoy diciendo es la verdad", contestó Aleart a un mensaje en sus redes sociales.

Por otro lado, tanto su hermana Sofía Aleart como su hermano Martin Aleart, denunciaron lo que hizo el periodista por exponerlos públicamente sin su consentimiento. "Comunicamos que no hemos dado ninguna autorización para que nuestros nombres, nuestros datos e intimidad sean expuestos públicamente. Esto fue advertido a Juan Pedro Aleart, a quien le expresamos nuestro deseo de preservar nuestra intimidad, privacidad y salud mental atendiendo a los procesos personales que venimos atravesando en todos estos años", escribieron en un comunicado.

"Pese a esto, en el día de la fecha, hemos sido brutalmente revictimizados y expuestos a la opinión pública, por lo cual instamos a los medios de comunicación a abstenerse de reproducir información donde se nos mencione y se hable sobre las violencias sufridas sobre nuestra salud integral, en cumplimiento de toda la normativa vigente", argumentaron. "Denunciamos la violencia psicológica a la cual estamos siendo sometidos por la difusión irresponsable de información sensible y del ámbito privado que ha sido emitida hoy desde Canal 3 de Rosario", agregaron.

El descargo de Sofía y Martín Aleart, hermanos del periodista Juan Pedro Aleart que denunció la historia de abusos sexuales intrafamiliares.

"Hacemos un llamado a la sociedad a comprometerse con las víctimas de abuso sexual, en el respeto de sus derechos, en la construcción de una justicia justa y en el respeto a las leyes vigentes. A la opinión pública le pedimos que se pregunten qué niño niña y adolescente víctima de abuso sexual va a atreverse a denunciar las violencias sufridas si su intimidad es expuesta en todos los medios de comunicación del país", advirtieron.

"Agradecemos a cada uno de todos nuestros afectos y aquellas personas que se acercan y nos acompañan brindándonos su apoyo y su cariño. Seguimos y seguiremos adelante construyendo justicia desde el amor, la empatía y el respeto por los tiempos de todas las víctimas de abuso sexual", cerraron su comunicado.

A Vila, tío del periodista, le realizaron un sumario en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional donde era docente y lo suspendieron de la actividad. Pedro Aleart, el padre, se suicidó el 27 de marzo, pero antes dejó un posteo en X (ex Twitter) donde atacó duramente a la madre de sus hijos y al hermano de ella que los abusó. "Te voy a sacar la careta. Sos una rata, infame, encubridora y cómplice de un director de escuela. Un pedófilo repugnante. Arruinaste la vida de mis hijos y la mía Juan Pedro pudo denunciarlo, ojalá haya justicia", escribió.