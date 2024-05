"Parecían bolas de viejo": la desopilante revelación de la China Suárez y su última cirugía estética

Reconocida por su sinceridad y por no guardarse nada a la hora de contar los detalles privados de su vida a través de las redes sociales, Eugenia "China" Suárez volvió a dar en la tecla al confesar que se sometió a una cirugía estética años atrás. La particularidad de esta no es la operación en sí, sino más bien el ejemplo que dió a la hora de contar el motivo por el cual decidió ingresar al quirófano para hacerse aquel contundente cambio en su cuerpo.

La China Suárez dio a conocer la cirugía estética que se realizó.

Hay una realidad en las modelos de cualquier parte del mundo y es que, lamentablemente, se sienten en la obligación de continuar con ciertos estereotipos de la sociedad con el fin de poder vivir de su cuerpo, por lo que en varias ocasiones se someten a cirugías estéticas por una "obligación" de "cumplimiento", más allá de poder darse un gusto personal. Y a pesar de que la China no se sometió a ninguna cirugía por algún cumplimiento de estereotipo, sí lo hizo por gusto personal con un insólito y gracioso motivo que dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, a raíz de la pregunta de un seguidor, quien le consultó si tenía hecha "alguna operación".

En su casa, de noche y con sus hijos en la cama al lado de ella antes de ir a dormir, la ex novia de Benjamín Vicuña aprovechó la sección de preguntas y respondió con total sinceridad si alguna vez se había operado o no. "Me operé las tetas porque después de dar la teta, por más de que siempre tuve, un día me miré al espejo de costado y literal parecían como los huevos de un viejo", disparó, despertando las carcajadas de sus millones de seguidores.

La expresión "como los huevos de un viejo" llamó tanto la atención que ella mismo se dio cuenta que -probablemente- a raíz de sus dichos le iban a adjudicar un vínculo amoroso con una persona de tercera edad, por lo que decidió aclarar: "Nunca vi huevos de un viejo en persona, antes de que me inventen cualquier cosa". Y luego, siguió con la explicación de cómo se veían sus tetas tras amamantar a sus tres hijos: "Eran como eso... dos bolsitas vacías y horribles. Así que por eso me las operé y eso fue todo".

Justo esta confesión se da en el marco de otra que también realizó hace tres días por la misma vía. En este caso, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio, posteó una publicación haciendo entrever un problema de salud que sufrió en San Martín de los Andes, mientras llevaba a cabo el rodaje de la nueva película que protagoniza junto a Eleonora Wexler y Diego Cremonesi.

La China Suárez se fracturó la nariz.

Si bien no dio detalles de lo que le sucedió ni cómo le pasó, la ex Casi Ángeles hizo énfasis en el problema de salud que sufrió en las últimas horas, aunque no definió si le modificará en algo su protagonismo en la película de la cual nada se sabe sobre lo que se trata. "Bueno, en un accidente boludo me fracturé la nariz", escribió y explicó: "No hay desplazamiento así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí".