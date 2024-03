El ex entrenador de Boca denunciado por abuso llega a juicio: las pruebas en su contra y la palabra de la víctima

"En este #8M quería contarles que luego de un año de haber presentado la denuncia penal, me notificaron que el 22/03 a las 9 am se llevara adelante el juicio oral por abuso sexual simple ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22, en Comodoro Py", expresó Florencia Marco, la denunciante de Jorge Martínez, el exentrenador de fútbol femenino del Club Atlético Boca Juniors.

Se está llevando a cabo la audiencia donde darán su testimonio personas de ambas partes. Del lado de la denunciante estarán presentes Alfredo Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado que integran el Consejo de Fútbol. Se espera que el veredicto se lea en la misma jornada del juicio.

Jorge Martínez

Martínez está acusado de abuso sexual simple y podría tener una condena de seis a cuatro años de prisión. Ante la situación, Marco expresó: "Estoy muy movilizada porque se empieza a hacer justicia" y agregó: "Esto es fundamental para darle visibilidad al tema y que otras se animen a hablar, porque hubo un montón de chicas que me narraron cosas similares, pero tienen miedo de denunciar".

Movilizada, Marco también declaró: "Bueno, cuando la Justicia hace bien su trabajo nos permite a todas sacar luz de tanta oscuridad". En cuanto a la actuación del club -donde trabajó desde 2011 a 2019- la denunciante refirió: "Boca fue y es mi casa desde hace 11 años y estoy triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger. Habiendo mujeres menores corriendo peligro pensé que se las iba a cuidar también y eso no pasó. Si todo siguió como si nada hasta que yo fui a la Justicia".

Florencia Marco

Marco se cruzó con Martínez y declaró que varias veces se había sobrepasado con ella desde frases de contenido sexual hasta el límite de tocamientos mientras ella se desempeñaba como jefa de prensa del equipo. La denuncia destapó los abusos en abril de 2023 y empezó un sinuoso camino hasta la verdad. La causa está a cargo del juez Sergio Paduczak.

La denuncia

Martínez empezó a trabajar en Boca en 2019 después de haber jugado como ex lateral. No solo Marco se sintió intimidada por la presencia del nuevo entrenador de femeninos, sino que otras compañeras relataron lo propio.

Sin embargo, la bomba estalló en 2022 durante un viaje a Ecuador, Quito en la previa a la Copa Libertadores Femenina. Sin embargo, confirmaron que los abusos fueron más reiterativos desde el año 2020.

Jorge Martínez

Marco declaró: "Yo estaba hablando con una jugadora de algo personal. Yo ya le tenía miedo (a Martínez). Tenía el termo y el mate en la mano, y en el bolsillo del pantalón, el celular. De repente siento una mano que atraviesa toda mi cola y mi pierna", dijo-

Además, contó: "En ese momento te quedás helada porque no entendés qué está pasando. Aparece mi celular delante de mi cara y él me dice: 'Tomá, acá guardás todos sus secretos'. Veo su cara y yo empiezo a los gritos: '¡Salí de acá!, ¡No me vuelvas a tocar nunca más!".

Florencia Marco

Florencia recordó y reflexionó: "Salí desorientada, nunca me había pasado algo así. Trabajé ocho años con fútbol masculino y nunca me pasó algo similar".

En ese momento, cuenta que decidió gestionar la denuncia con el departamento de Género e Igualdad de la institución pero la respuesta fue decepcionante: "Me dijeron que tomara licencia mientras ellos investigaban. Al mismo tiempo, Martínez seguía al frente del plantel femenino como si nada".

Plantel femenino Boca 2024

Marco destapó no solo los abusos de Martínez sino la manera en la que se manejaron en el club: "Pasaron meses, jamás tuve una respuesta y entonces me presenté con mi abogada, Andrea Luncaglioli, y radiqué la denuncia. Recién ahí Boca decidió separarlo de su cargo", expresó.

Cabe aclarar, que después de que Marco realizara la denuncia, varias otras compañeras le contaron situaciones similares que antes no habían podido expresar.