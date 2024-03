"El golpe fue fatal": Adrián Ventura contó que sufrió un violento robo mientras andaba en bicicleta

El periodista Adrián Ventura fue víctima de un violento robo durante el fin de semana en el barrio porteño de Retiro. Según contó, mientras andaba en bicicleta fue interceptado por dos motochorros que lo empujaron al asfalto, provocándole algunas lesiones. Además, le terminaron robando la bici.

Ventura fue asaltado en Ramón Castillo al 700

Todo ocurrió el sábado, cuando el periodista de TN circulaba por Ramón Castillo al 700. De acuerdo con sus dichos, venía pedaleando cuando los delincuentes, que se desplazaban en una moto, se le pusieron a la par y lo derribaron con un empujón, causándole algunas contusiones y raspaduras. "De pronto, se bajaron de una moto y el de atrás me tiró con mucha fuerza al piso para llevarse la bicicleta, yo venía muy rápido y caí en el medio de la calle", contó.

Adrián Ventura

Luego de que los malhechores lo despojaran de la bicicleta en la que se movilizaba, Ventura se fue caminando hasta un patrullero que estaba a 200 metros para consultar dónde había una comisaría. Y luego, caminó otro tramo hacia la comisaría Vecinal 1A para realizar la denuncia. "Me golpeé muy mal", contó.

Si bien aclaró que no sufrió ninguna lesión de gravedad, el periodista reveló que tuvo que ser atendido por los médicos a causa de algunas heridas y raspaduras en el cuerpo. "El golpe fue fatal. Me pasé la tarde en el sanatorio. Por suerte, no me pasó nada y no me fracturé nada", detalló.

El también abogado resaltó que tuvo la "suerte "de que no le pasó "un camión por encima". v"¿Sabés qué me da bronca? Cambian los gobiernos y la inseguridad sigue siendo la misma", cerró el periodista, que hizo la denuncia pertinente en la comisaría vecinal 1A, situada a unas seis cuadras del lugar del hecho.