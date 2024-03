El inmenso dolor de la novia del playero asesinado en Rosario: "No quiero existir más en esté mundo"

La ciudad de Rosario volvió a teñirse de sangre, bronca, angustia y sobre todo terror luego del brutal y despiadado homicidio con sello sicario de Bruno Bussanich, un joven playero de Puma en la calle Mendoza al 7600, de sólo 25 años, que estaba cumpliendo sus tareas y fuer asesinado de varios disparos en el rostro. Bruno era padre de un niño de 2 años, hincha de Rosario Central y trabajaba atendiendo al público en dicha estación de servicio. El sábado estaba cumpliendo su turno en los surtidores y se encontraba en la oficina cuando una persona con un buzo azul y negro y encapuchada lo tomó por sorpresa y lo mató de tres balazos.

El autor del crimen del playero

En su perfil de LinkedIn, Bruno se mostraba dispuesto a cambiar de empleo, más precisamente como técnico de mantenimiento, técnico electromecánico, oficial técnico o analista de calidad. Antes de trabajar en la estación de servicio había sido telemarketer en una empresa de call center, estuvo dos años y medio en una gomería, en un lubricentro por un año y auxiliar mecánico en un taller de máquinas. "Estoy preparado para realizar todo tipo de tareas del área técnica", señalaba.

Y detallaba en su cuenta: "Esto abarca desde interpretar y/o realizar planos, hasta utilizar un torno o una fresadora (computarizados o no). Me gusta el trabajo en equipo, mi objetivo es adquirir experiencia para formarme como profesional"- El joven se había formado en la EETP Nº 466 (Ex Escuela Técnica Nº4) y se presentaba como un líder y negociador, como así también bueno para gestionar y motivar equipos.

Una vez cometido el crimen, las autoridades hallaron una amenaza para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni. "Vamos a matar más inocentes. Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos ver a nuestros hijos y familia y se respeten", rezaba el escrito.

Nueva amenaza narco contra Pullaro.

La amenaza contra Pullaro hizo foco en el incrementó de los controles en los penales: "No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel". Por otra parte, la novia de Bussanich, publicó un desgarrador mensaje en las redes sociales luego que se confirmara que un sicario había matado a su pareja y padre de su hijo con el objetivo de amedrentar al Gobierno. "¿Cómo hago para que mi bebé entienda que él ya no va a volver?", se preguntó.

La angustia de la pareja del playero asesinado.

Y siguió: "Que ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados. No puedo más. No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en esté mundo de mierda, donde nadie puede ir ni siquiera a laburar, no podes salir de tu casa porque corres riesgo de que estos hijos de puta te maten. HAGAN ALGO POR FAVOR DE UNA VEZ".

El mensaje de la pareja de Bruno en las redes sociales

Luego, le dedicó otro mensaje a Bruno: "Cuidanos desde donde quieras q estés ahora mi amor. Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre con mucho amor. Algún día nos volveremos a reencontrar, por ahora es un hasta luego mi vida. Te voy amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños...él era un ser maravilloso, excelente persona, súper compañero, siempre con esa hermosa sonrisa apesar de todo! Él era demasiado para este mundo".

La recompensa por dar información sobre el autor del crimen del playero.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió una imagen del hombre que asesinó de tres disparos a Bussanich y pidió colaboración para identificarlo. La provincia de Santa Fe además ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos en relación al homicidio del joven. "La identidad de aquellas personas que aporten información será preservada durante y después de finalizada la investigación", señala el escrito difundido por las autoridades.