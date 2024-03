"Era una relación amorosa": la aberrante justificación del cura acusado de abusar sexualmente de una joven

Martín Daniel Armando Bustamante tiene 46 años y se desempeñaba como párroco en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el cruce de calles Federico Chopin y Francisco Pórtela del partido bonaerense de Lomas de Zamora. El cura fue detenido a comienzos de marzo, acusado de haber abusado sexualmente de una joven de 18 años, y desde entonces la Justicia investiga la posible existencias de más víctimas. "Ella fue abusada en varias oportunidades durante los últimos meses por el párroco", advirtieron.

Bustamante fue detenido el sábado 2 de marzo por orden del Juzgado de Garantías N°1 tras el pedido de la fiscal Marcela Juan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lomas de Zamora y del caso. Casi de in mediato y al enterarse de la grave noticia, el Obispado de Lomas de Zamora decidió la suspensión de Bustamante, "apartándolo del oficio de administrador parroquial de Nuestra Señora de Fátima".

A través de un comunicado, el Obispado lomense también informó que que Bustamante también fue suspendido "de toda tarea eclesiástica que le haya sido encomendada conforme a la aplicación del protocolo correspondiente, a los efectos de realizar un proceso de investigación para esclarecer los hechos". Al mismo tiempo, resaltaron que están "a entera disposición de la Justicia para todo requerimiento o pedido de colaboración que le sea remitido".

A Bustamante se lo acusa de "abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante por haber sido cometido por un ministro de un culto, todo en contexto de violencia de género". Según la denuncia, "la víctima concurría a la iglesia" donde ocurrieron los abusos, aunque todavía "están en investigación las actividades que realizaba", mientras que habría "más víctimas pero que no quisieron efectuar la denuncia, ni que se investiguen sus casos".

Si bien el acusado se había negado a declarar frente a la fiscal Juan, con el correr de las semanas decidió dar su versión y afirmó que con la víctima tenía "una relación amorosa" que habría iniciado durante el cumpleaños de ella, en enero de 2018 y que finalizó en 2019. "Ella me dijo que me amaba. Yo le retribuí esos sentimientos y la invité a pasar a mi habitación y allí nos besamos por primera vez, nos abrazamos y nos recostamos vestidos, porque la situación era sorpresiva", dijo.

De acuerdo con el sospechoso, conoció a la víctima en un "Encuentro de Jóvenes" en la parroquia Beata Laura Vicuña, en el barrio 2 de abril. Allí él se desempeñaba como asistente y reveló que en aquella oportunidad ella le dijo "cosas personales que me sorprendieron". Después se volvieron a cruzar en la Catedral de Lomas de Zamora, razón por la cual Bustamante le aclaró a la fiscal: "Era como si me estuviera siguiendo. Venía todas las semanas, varias veces por semana".

Siempre de acuerdo a la palabra del acusado, el trato habitual con la joven terminó generando "una relación amistosa". "Me invitó a su casa, yo la visité, conocí a una parte de su familia y, más adelante, su mamá empezó a trabajar en un equipo donde yo también estaba. También conocí al papá, tuve diálogo con él varias veces", agregó y aclaró que comenzaron a salir luego de que ella le dijera que lo "amaba" en su cumpleaños: "Ella me dijo que me amaba".

En ese sentido, Bustamante remarcó que lee retribuyó "esos sentimientos" y que la invitó a pasar a su habitación, donde se "besaron" por primera vez. "Nos abrazamos y nos recostamos vestidos, porque la situación era sorpresiva", dijo y agregó que esa noche tuvieron "intimidad". "Ella accedió y volvió esa noche. Fuimos directamente a mi habitación y allí tuvimos nuestra primera relación sexual", sostuvo y aclaró que a partir d ahí comenzaron a salir como una "pareja".

De hecho, el ex párroco contó que mantuvo largas conversaciones con la víctima por WhatsApp y que salieron "a Aeroparque a ver los aviones y a comer a la Costanera" hasta que él fue trasladado a la parroquia Nuestra Señora de Fátima y le pidió que dejara de visitarlo. "Le pedí que dejara de hacerlo porque iba a despertar sospechas de que estábamos manteniendo una relación y ella accedió a ir solo de noche", declaró ante la fiscal.

Madres Protectoras celebró la suspensión del cura denunciado por abuso

Finalmente Bustamante sostuvo que el supuesto romance finalizó luego de unas "mini vacaciones" a Villa Paranacito, en Entre Ríos. "Luego yo empecé con mis planteos de dejar el sacerdocio para encarar una relación más seria con ella. Pedí consejo y, finalmente, decidí terminar la relación e intentar seguir siendo sacerdote. Ella estuvo de acuerdo, lloramos mucho los dos y tuvimos nuestra supuesta última relación de despedida", explicó.

En la declaración de 17 páginas, Bustamante aclaró que se trató de una "relación amorosa", con "actos libres" y "muchas cosas profundas". "Incluso, hasta cantábamos y grabábamos canciones juntos. Fueron momentos muy bellos los que compartidos. Finalmente, en 2022, tuvimos un último encuentro", cerró. El obispado informó que Bustamante "fue ordenado sacerdote por monseñor Jorge Rubén Lugones el 8 de julio de 2011".

Además de ser administrador parroquial de Nuestra Señora de Fátima, "era uno de los delegados de la Comisión Diocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro". Del caso también intervino el colectivo Madres Protectoras Conurbano: "Bustamante está denunciado por Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado. Hace dos semanas había sido ordenado para ocupar la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Claypole", detallaron.

Pidió declarar ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16, la fiscal Marcela Juan

Y sentenciaron: "Junto a la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, las Madres Protectoras Conurbano realizamos una fuerte campaña de visualización contra esta decisión reclamando ante las instituciones del Estado la revisión de tal medida. El cura fue expulsado de la Iglesia quedando prohibido ejercer la función de sacerdote. La comprometida labor de la Fiscalía 16 de Lomas de Zamora que llevó adelante la investigación, permitió la detención y prisión del cura".