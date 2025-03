"Fue un impacto devastador": un hombre cruzó la Panamericana a pie, fue atropellado y provocó un choque múltiple

La Autopista Panamericana fue escenario de una trágica mañana cuando un hombre, por razones aún desconocidas, intentó cruzar la vía a pie y fue atropellado por un vehículo. El impacto no solo le costó la vida a la víctima, sino que además desencadenó un choque con una camioneta, provocando el colapso del tránsito en la zona. El hecho ocurrió en el kilómetro 20.5 de la autopista, a la altura de la avenida Márquez, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Testigos del accidente describieron una escena caótica, con vehículos detenidos en plena vía y largas filas de automóviles intentando avanzar lentamente entre los carriles obstruidos.

Según informaron las fuentes del caso, el hombre caminaba por la autopista cuando fue embestido por un automóvil que circulaba a gran velocidad. La violencia del impacto hizo que el conductor del vehículo perdiera el control, colisionando con un utilitario Renault Kangoo. Milagrosamente, ambos conductores resultaron ilesos, pero el siniestro dejó tres carriles obstruidos, generando un embotellamiento que se extendió por varios kilómetros.

Fuentes del SAME indicaron que, a pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, la víctima no presentaba signos vitales al momento del arribo de los paramédicos. "Fue un impacto devastador. No hubo posibilidad de asistencia médica", señalaron fuentes cercanas a la investigación. El accidente ocurrió en plena hora pico, cuando miles de personas se dirigían a sus trabajos.

La reducción de carriles provocó un colapso en la circulación, con demoras de hasta una hora para quienes intentaban ingresar a la Ciudad de Buenos Aires. Personal de tránsito y peritos forenses se hicieron presentes en la zona para realizar las investigaciones correspondientes, lo que prolongó aún más la congestión vehicular.Las autoridades recomiendan a los conductores extremar la precaución y evitar la zona en la medida de lo posible.

A medida que avanzan las pericias, se espera la reapertura total de los carriles para normalizar el tránsito. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y las razones por las cuales se encontraba caminando en plena autopista, una situación altamente peligrosa que terminó de la peor manera. La Justicia trabaja en esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si hubo algún otro factor involucrado en la tragedia. El fatal episodio reabre el debate sobre la seguridad vial en las autopistas y la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.