Marcos, papá de Kim Gómez, se mostró desgarrado: "Vivir de ahora en más va a ser convivir con el dolor"

Florencia y Marcos, padres de Kim Gómez rompieron el silencio luego del fatídico martes 25 de febrero cuando cerca de las 20 horas -en el semáforo de la avenida 72, esquina 25, del barrio Altos de San Lorenzo, de La Plata- la niña de sólo siete años quedó en medio de un robo que terminó con su vida.

Ahora, a casi 10 días de aquella jornada, decidieron contar cómo se encuentran tras el hecho y sus relatos fueron desgarradores: "Cierro los ojos y son esas imágenes de las últimas dos veces que la vi a ella. Es acordarme de ese momento que vi cuando cayó del auto y el momento en el que llegué al lugar y la vi ahí. Por la velocidad a la que iba el auto, la perdí de vista", relató Marcos.

Kim Gómez

En la misma línea, Florencia contó que tiene asistencia psicológica permanentemente: " Estoy en permanente contacto con mi psicóloga . Cuando veo los mensajes que me mandan todo el tiempo, ver las fotos y relatos de allegados y compañeros de la escuela y del club", relató con dolor para el medio LN+

"Vivimos el dolor de distintas maneras. Estamos experimentando el peor dolor que existe. No hay otro dolor así. Estoy experimentando una parte nueva de mi vida que es dejarme ayudar, antes hacía todo solo", contó el papá de Kim que también resaltó: " Vivir de ahora en más va a ser convivir con el dolor ".

La desgarradora imagen del padre de Kim Gómez

Además, Marcos reflexionó en torno a la toma de conciencia que dejó a nivel social el caso de la muerte de su hija: "La gente pone la bandera de Kim para que cambien las cosas. Se me acercó mucha gente. Tengo muchas cosas pensadas. Estoy intentando hacer el duelo", dijo y resaltó contundente: "Pero mañana, después de ver a este chico, al de 14 años -al de 17 lo vimos el viernes- voy a salir a dar un mensaje a todos".

Al parecer, el dolor de la pérdida de Kim no frenará el ímpetu de su padre Marcos para hacer justicia: "Quiero que no nos dejen solos y que seamos todos valientes. Nosotros queremos creer que va a haber justicia. Ya sabemos que es menor de edad y que va a salir. Si esto está bien o está mal, eso es lo que hay que debatir. Si sale no va a haber justicia. Es lo que nos toca hoy", expresó respecto al Código Penal que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad intenta cambiar con la baja de edad de la imputabilidad.

El viernes 7 habrá una movilización para pedir justicia por le caso de Kim Gómez

Florencia y Marcos contaron que hay una nueva marcha convocada para el viernes 7 de marzo, momento clave para el esclarecimiento de la causa de la muerte de Kim Gómez cuando la jueza María José Lezcano dictamine si los menores de edad salen o no en libertad, más particularmente el chico de catorce años. La movilización será en la puerta del Juzgado de Menores N°1, sito en 8 entre 56 y 57 en la ciudad de La Plata.