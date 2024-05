Imágenes sensibles: denuncian al dueño de un reconocido bar de Avellaneda por dispararle a un perro

Para aquellos que no lo conozcan, Rivendell es un bar temático ubicado en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que abrió sus puertas hace relativamente poco, cuando la pandemia del coronavirus comenzaba a ser cosa del pasado. El lugar se hizo popularmente conocido gracias a algunos creadores de contenido digital que comparten reseñas de lugares gastronómicos, como por ejemplo es el caso de Rocio Strat, mejor conocida como @lachicadelbrunch en Instagram. De hecho, el video de la famosa influencer aconsejándole a sus seguidores darle una oportunidad a este lugar se encuentra en las historias destacadas del restaurante.

Según se detalla en las redes sociales oficiales de Rivendell, el lugar -que funciona como casa de té por la tarde y por la noche hacen cenas- solo trabaja con reservas y se ingresa con una contraseña. Su decoración está basada en las películas del Señor de los Anillos (incluso su nombre está basado en un lugar ficticio del escritor británico J. R. R. Tolkien, que aparece en las novelas El hobbit y El Señor de los Anillos) y con el tiempo han ido modificando los espectáculo que brindan los sábados por la noche. Por ejemplo, han ofrecido shows inspirados en franquicias como Harry Potter y Star Wars, a homenajes con imitadores de Michael Jackson o The Beatles.

Lo cierto es que el establecimiento se convirtió en el escenario de un violento, sangriento y descorazonado ataque contra Cocki, un pequeño perro callejero que fue atacado de manera sorpresiva por el dueño del lugar, identificado como Sebastián Artigas. A través de las redes, los vecinos de Rivendell . ubicado en la calle Pergamino al 700, en el barrio de Sarandi, hicieron circular las imágenes de las cámaras de seguridad donde se puede ver como el dueño del bar se asoma por el balcón del establecimiento gastronómico (que a su vez funciona como casa), observa como Coki olfatea las bolsas de basura en busca de comida y le dispara a sangre fría, hiriéndolo.

Las imágenes son tan claras como sensibles y muestran a Sebastián sujetando un rifle, apuntando contra el animal y disparándole con certeza. El perro mestizo aulló de dolor y producto del impacto, huyó, como pudo, rengueando y con claras señales de dolor, del lugar. "Le doy gracias a Dios porque mi perro está bien, pero angustiado por lo que pasó. El video me lo mandó un amigo. Me dice: ´¿ese es tu perro?´ ¡y era mi perro! Ese día estaba trabajando y me puse mal", contó Gastón, dueño de Coki. Además, contó que los vecinos del lugar le contaron que no es la primera vez que Sebastián le dispara a animales. "Me cuentan cosas horribles del lugar", remarcó.

De acuerdo con Gastón, afortunadamente Cocki "está bien" y destacó sobre el bar: "Los vecinos me comentan muchas cosas horribles del lugar. Les han hecho denuncias por maltrato animal. El muchacho se excusó diciendo que el perro había mordido a su hijo, algo que no ocurrió. Mi perro no muerde a nadie". Como consecuencia del violento ataque, las redes sociales no tardaron en escrachar a Sebastián y a su esposa, Vanessa, los dueños de Rivendell. "Miren este sorete dueño del bar Rivendell en Sarandí Avellaneda como le dispara desde el balcón a un perro que tiene hambre. ¿Qué se tiene que hacer con personas como estás?", se preguntó Noelia.

Laura, una vecina de la zona, tampoco dudó en repudiar el feroz ataque contra el animal: "Sorete inmundo que le dispara al perro desde el balcón, y no es la primera vez que lo hace. Esto fue ayer por la mañana (por el domingo). Es el dueño de Rivendell Speakeasy la cervecería que dicen, no está habilitada, queda en Pergamino 730 , Sarandí. Nadie da bola a las denuncias de sus vecinos. Hace lo que quiere y es impune", afirmó la mujer. Sin ir más lejos, los vecinos denunciaron que su dueño está registrado en la AFIP como monotributista categoría B, sin empleados y su actividad declarada es la "venta al por menor de artículos de ferretería".

Como otras actividades, también señala la venta de materiales eléctricos, venta al por menor de equipos de uso doméstico y reparación de vehículos automotores y motocicletas. Por ningún lugar menciona el bar y de hecho, en la solapa donde se le pregunta si es "empleador", figura como respuesta el "no". Todos aquellos que aman a los animales pido que puedan compartir para que esto no vuelva a suceder. Es el dueño de un restaurante que se llama Rivendell, está en Sarandi. Lo que tienen que pasar estos pobres inocentes que solo buscan comida por gente que los abandonas o no los cuida", denunció Estefanía, otra vecina de la localidad de Avellaneda.

Uno de los tantos escraches que sufrió el bar de Sarandi

Los vecinos del lugar denunciaron el hecho en la Comisaría 4ta, ubicada en Av. Bartolomé Mitre 3581. Sin embargo, advirtieron que desde el establecimiento policial ignoraron los reclamos e hicieron caso omiso del hecho debido a que el perro sólo sufrió heridas menores. Otro de los puntos señalados por los vecinos es que como se puede apreciar en el video, el bar deja las bolsas de basura en la vereda, sin respetar los horarios recomendados justamente para evitar que animales rompan las bolsas buscando comida, pero también por cuestiones de salubridad del resto de los vecinos, ya que no solo llegan perros y gatos sino roedores.

Una de las tantas publicaciones de Rivendell

Vale aclarar que a raíz de las denuncias y el masivo escrache a través de las redes sociales, los encargados de las redes sociales de Rivendell decidieron quitar los comentarios en sus publicaciones. De todas maneras, siguieron publicando historias de los platillos y tragos que sirven en el lugar como si nada.