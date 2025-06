Del "mi hija es inocente" al "¡Asesinos!" de una de las hermanas de las víctimas: el detrás de la condena a Brenda Agüero

El miércoles 18 de mayo, mientras la atención nacional se centraba en la prisión domiciliaria de una ex presidenta, en Córdoba se conocía el veredicto contra Brenda Agüero, la enfermera de 30 años acusada de ser la autora material de cinco homicidios calificados por procedimiento insidioso reiterado y ocho en grado de tentativa en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Tras diez horas de deliberación, el jurado popular dictó prisión perpetua para la profesional de la salud. Se trató de un juicio inédito en Argentina, con escasos antecedentes a nivel mundial. Además de Agüero, también fueron condenados ex funcionarios públicos y directivos del hospital.

Brenda Agüero condenada a prisión perpetua

Otras condenas y absoluciones:

Liliana Asís , ex directora del Hospital: 5 años de prisión y 4 de inhabilitación especial por encubrimiento doblemente agravado y omisión de deberes de funcionaria pública. Quedará en libertad hasta que la sentencia quede firme, previo pago de $35 millones.

, ex directora del Hospital: 5 años de prisión y 4 de inhabilitación especial por encubrimiento doblemente agravado y omisión de deberes de funcionaria pública. Quedará en libertad hasta que la sentencia quede firme, previo pago de $35 millones. Diego Cardozo , ex ministro de Salud provincial: absuelto de encubrimiento y de incumplimiento de deberes.

, ex ministro de Salud provincial: absuelto de encubrimiento y de incumplimiento de deberes. Pablo Carvajal , ex subsecretario de Salud: 4 años de prisión y 4 de inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado. Permanece en libertad.

, ex subsecretario de Salud: 4 años de prisión y 4 de inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado. Permanece en libertad. Alejandro Gauto , ex director de Legales del Ministerio de Salud: absuelto.

, ex director de Legales del Ministerio de Salud: absuelto. Alejandro Escudero Salama , ex subdirector administrativo del Neonatal: 5 años de prisión y 4 de inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado. En libertad.

, ex subdirector administrativo del Neonatal: 5 años de prisión y 4 de inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado. En libertad. Marta Gómez Flores , ex jefa de Neonatología: 5 años de cárcel y 4 de inhabilitación por falsedad ideológica y encubrimiento doblemente agravado. Queda en libertad.

, ex jefa de Neonatología: 5 años de cárcel y 4 de inhabilitación por falsedad ideológica y encubrimiento doblemente agravado. Queda en libertad. Claudia Ringelheim, ex subdirectora administrativa: absuelta.

Alicia Ariza, ex jefa de Enfermería: absuelta.

Adriana Moralez, médica: 5 años de cárcel y 4 de inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado.

María Alejandra Luján, médica: absuelta.

Aunque varios fueron responsabilizados por las muertes de los cinco bebés, Brenda Agüero fue señalada como la principal culpable. En la sala del tribunal, el silencio se quebró cuando Mariel Borgarello, secretaria de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, leyó la sentencia: madres y familiares estallaron en llanto.

Las familias de las víctimas obtuvieron justicia

En sus últimas palabras, la enfermera, que trabajó en el hospital entre 2018 y 2022, sostuvo: "A esos niños jamás les hice nada. Pase lo que pase, estoy sumamente en paz." Una de las hermanas de las víctimas reaccionó desesperada: "¡Asesinos!", gritó, dirigiéndose tanto a Agüero como al exministro Cardozo, absuelto por la Justicia. "¡Son todos unos asesinos! ¡Cardozo, da la cara!", exclamó con indignación.

Mientras las familias comenzaban a sentir una forma de reparación, Agüero apenas cerró los ojos al escuchar la sentencia. La policía la sostuvo de los hombros cuando intentó girarse para mirar hacia el público. Durante seis meses, en 57 audiencias con la participación de 99 personas, se intentó reconstruir lo ocurrido entre marzo y junio de 2022, cuando cinco bebés murieron y otros ocho sufrieron graves descompensaciones. A partir de agosto de ese año, los familiares comenzaron a sospechar que no se trataba de hechos naturales, sino de asesinatos o intentos de homicidio.

El navegador no soporta este contenido.

Durante todo el proceso, las familias permanecieron a escasos metros de la principal acusada, a quien escucharon junto a peritos, médicos y exfuncionarios. En una declaración, Agüero llegó a decir que las madres estaban "guionadas": "Se te murió un hijo, no sé por qué la necesidad de guionarlas. Es algo que no me pasó nunca y espero nunca vivirlo", sostuvo.

La enfermera nunca admitió responsabilidad alguna. Al contrario, culpó a los medios por construir una imagen de "asesina serial" y se declaró víctima de una causa armada. Su defensa la presentó como una "perejil" y pidió la absolución, cuestionando que no se haya investigado a otros profesionales. Según la acusación, Agüero habría inyectado a las víctimas dosis endovenosas de potasio y/o insulina en niveles incompatibles con la vida. Los fundamentos del fallo se conocerán en dos semanas. A partir de entonces, las partes podrán apelar.

El navegador no soporta este contenido.

El testimonio de la madre de Brenda

Tras conocerse la condena a prisión perpetua, la madre de Brenda Agüero habló ante los medios: "Voy a seguir peleando por mi hija. Las madres tenían cosas y la condenan por esta Justicia de mierda que tenemos en Córdoba", apuntó tanto a los familiares de las víctimas como a los jueces. "Mi hija es inocente y lo voy a seguir peleando", concluyó, dejando en claro que no cree en las pruebas ni en el proceso judicial que llevó a su hija a la cárcel.