Julieta Prandi lo consigue: dictan juicio por jurado para Claudio Contardi por violencia de género y abuso sexual

Luego de varios años de hostigamiento y denuncias, la modelo Julieta Prandi logró llevar a la justicia su denuncia por abuso sexual con acceso carnal, violencia de género y daños a su salud mental y finalmente, se resolvió que Claudio Contardi tendrá que enfrentar un juicio por jurado en el Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana.

El sorteo fue realizado el pasado 15 de abril, con un tribunal integrado por los jueces Daniel Rópolo, Federico Matinengo y un magistrado designado por la Cámara de Apelaciones. En el expediente, se encuentra un informe detallado sobre lo que escribió el perito psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien evaluó a Julieta Prandi como paciente. Según el detalle del escrito, la conductora sufrió "daños psicológicos significativos" como consecuencia de su relación con Contardi y de hecho, indica que le confesó que ella cree que si no fuera porque es una modelo conocida en el mundo del espectáculo, probablemente "no estaría viva".

Claudio Contardi

En el documento, Herrera Milano señala que Prandi relató episodios de agresiones físicas, psicológicas y sexuales por parte de su ex esposo, lo que ha generado en ella una intensa angustia, ansiedad y labilidad emocional: "Los cuales han provocado en ella deseos intensos y reiterados 'de no querer despertarse más'".

Además, indica que la conductora de TV presentaba: "Acentuados síntomas de angustia, ansiedad y labilidad emocional" y que no puede evitar "sentir culpa" por no haber podido "proteger a sus hijos del padecimiento que les generó su padre biológico".

El documento presentado a la justicia

Herrera Milano concluyó con que la modelo tiene "trastorno de estrés postraumático" debido a los episodios de violencia que vivió, con indicadores claros de estrés crónico y daño en su autoestima, producto de la violencia sostenida en el tiempo.

El informe, además, revela que: "A lo largo de las entrevistas se han observado indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico, compatibles con hostigamiento sexual y violencia familiar sostenidas en el tiempo".

Julieta Prandi

En este mismo sentido, el psiquiatra explica: "Como consecuencia de los mismos, se destaca un daño lacerante en su autoestima, además de presentar un agotamiento físico y psíquico ocasionado por el desgaste de los litigios judiciales vigentes, además del entero cuidado y manutención de sus hijos".

Aunque el juicio por jurados todavía no tiene fecha de inicio, para la modelo se trata de un paso crucial tras tantos años de haber enfrentado episodios de violencia por parte de Claudio Contardi.

Prandi espera el juicio a Contardi

Mientras aguarda a una fecha certera para enfrentarse a él en los tribunales, Julieta reveló que su abogado, Fernando Burlando, lleva la causa de forma excepcional y que espera tener novedades pronto.

Julieta Prandi espera el juicio a su ex marido

"Estamos esperando que nos den la fecha de juicio todavía. Esperemos que pronto pueda dar una respuesta de cuándo inicia el juicio", dijo dijo sobre la causa, detallando además que su ex tampoco cumple con sus obligaciones económicas como padre mientras aguarda a que se inicie el proceso legal.

"Todavía no se cobra ni la cuota de alimentos, ni la división de bienes. Tenemos esperanza junto a Fernando Burlando y todo su equipo de que este año tenga novedades de todo", resaltó. "Él no se puede acercar y de hecho, mis hijos no quieren verlo. Tienen que respetar la voluntad de los menores. Los menores no lo quieren ver y no los pueden obligar. Además, cada uno tiene sus motivos", finalizó Julieta Prandi, dando detalles sobre la necesidad que tiene de resguardar a sus niños.

