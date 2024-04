Se tenía que decir y se dijo: Qué pasó realmente entre Moria Casán y Andrea Rincón

Corría el año 2012 cuando la ex Gran Hermano y en ese entonces participante de "Bailando por un Sueño", Andrea Rincón, revelaba que había decidido no continuar con su amistad con la gran diva de la televisión y el espectáculo, Moria Casán, con quien tenía un estrecho vínculo e incluso a quien le debe su ángel en los teatros.

La relación entre ambas era reconocida por su solidez; sin embargo, se desintegró hace 12 años dejando en el aire una gran serie de especulaciones sobre qué fue lo que sucedió realmente. Al principio, se rumoreaba que Moria le había pedido dinero a Rincón para apoyarla en el ascenso de su carrera como actriz y en la firma de sus contratos, pero esta versión nunca fue confirmada por ninguna de las protagonistas de la historia.

Moria Casán

Pero los años pasados y la polémica se reavivó, ya que la bailarina María Eugenia Ritó se decidió a contar cuál fue la verdad detrás de este escándalo que se produjo puertas adentro en la farándula, durante una discusión en el programa LAM. Allí, tanto ella como el conductor Ángel de Brito decidieron sacar los trapitos al sol y revelar el motivo definitivo del fin de esta amistad.

Según reveló Ritó -y cuya información fue confirmada por De Brito- lo que sucedió entre ellas no fue ni una "peleita" de camarín, ni un soborno con dinero, sino que la actriz habría tenido un affaire con el novio de la mejor amiga de "La One", conocida como Zeta. "(A Andrea) la había visto en el Bailando, que Moria le dio la oportunidad y ella se quiso disociar de ella porque le quería sacar el 50%. Porque Moria la hace conocida", expresó la panelista de LAM.

Moria Casán

"Se pelearon. Le decía "me comés la heladera". Moria se peleó con todos", continuó De Brito, para darle pie a Ritó a que suelte el chisme: "Ellas se pelearon porque, supuestamente y no sé si es verdad, le habían dicho a Moria que Rincón se acostó con el novio de Zeta. Le quiso sacar el novio a la mejor amiga de Moria", disparó la bailarina finalmente.

"Eso lo cuentan todos. Esto que está contando Ritó es el motivo de la pelea de Moría y Rincón, lo del novio de la amiga. No era el 'Bailando'", aclaró Ángel a los televidentes para dejar en claro cuál fue el verdadero motivo de esta enemistad entre ellas.

En octubre del año pasado, "La One" había vuelto a tratar de "mentirosa" a la actriz por el escándalo que se desató durante la cena de "PH: Podemos Hablar", donde la modelo insinuó que Rincón había querido pasar la noche con ella y tuvieron una fuerte discusión al aire. "De eso no tengo idea. Lo que sí, en las casas de Mar del Plata, como hacíamos temporadas largas, para hacer algo divertido, siempre hacíamos fiestas", detalló Moria en el móvil de LAM.

"Había un momento en la fiesta que todo el mundo se divertía, tomaba tragos, bailaba, era todos contra todos y todos contra nadie. A la mañana, cuando me levantaba, había unos seres desperdiciados por ahí", dijo en aquel entonces para intentar desviar la conversación de la polémica, ya que hace varios años que evita hablar directamente de su ex amiga, pero sin embargo y, ante la insistencia del notero, respondió: Lo que me parece es que Belén, a esta altura de su life, es una figura conocida y no necesita inventar nada".

Andrea Rincón

Con la revelación en LAM del detalle íntimo de Andrea Rincón y su pelea definitiva con Moria Casán, se cierra un capítulo en la memoria de la farándula, ya que se supo la verdad después de doce años de rumores de supuestas traiciones, dinero de por medio y desencuentros entre ambas.