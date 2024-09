La Justicia da la espalda a la denunciante y deja escapar a los rugbiers franceses acusados de "violación en grupo"

En las últimas horas, se dio a conocer la decisión de la Fiscalía con respecto al futuro de Hugo Auradou y Oscar Jegou, investigados en un caso de abuso sexual. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza autorizó la salida del país a los deportistas franceses, que volverán a su tierra natal tras 57 días de su detención.

Un viaje deportivo terminó en un aberrante abuso de una mujer de 39 años, quien aseguró que fue violentada por los jugadores del equipo francés. El suceso ocurrió en una noche mendocina, donde los jóvenes de 21 años salieron a festejar, en un bar, su triunfo ante el Seleccionado Argentino. Luego se trasladaron al hotel Diplomatic donde se hospedaban, y abusaron de la denunciante.

A 57 días de su detención, Hugo Auradou y Oscar Jegou consiguieron lo que mas querían

La autorización fue emitida por el fiscal adjunto Gonzalo Nazar, bajo "estrictas" condiciones, entre las que se encuentran comparecer al consulado argentino cada vez que lo requiera la justicia, establecer un domicilio legal y virtual, para ubicarlos en caso de ser necesario, y estar a disposición de regresar al país en caso de tener que estar presentes en Mendoza.

Según la defensa de la denunciante, el caso esta polarizado tras haber perdido su objetividad y de presuntamente favorecer a Hugo Auradou y Oscar Jegou. De hecho, recusaron la decisión por "violencia moral y falta de objetividad" al fiscal de Homicidios, Darío Nora, y a la jefa de Fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Daniela Chaler.

Los rugbiers franceses llegaron a Buenos Aires

Esto dejaría en evidencia por qué la Justicia responde a favor del imputado, algo que llamó la atención tras la liberación de los jóvenes, y actualmente con los permisos de circular por el país, que terminó con la devolución de sus pasaportes para regresar a su país: "Venimos a formular la recusación contra el fiscal Darío Nora y la jefa de Fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Identidad Sexual, Daniela Chaler, por considerar que han perdido objetividad para intervenir este caso", firmaron los abogados Mauricio Cardello y Natacha Romano.

Ya en la ciudad de Buenos Aires, los rugbiers fueron arropados por Rodrigo Roncero, ex jugador de Los Pumas, quien no solo los mando a buscar y ayudó a esquivar a la prensa presente en el aeropuerto Jorge Newbery, sino que además le ofreció un lugar donde hospedaje. Por el momento, no se conoce cuando regresaran a su país.

Carta de la denunciante

Mientras los jugadores recuperan, poco a poco, su vida, la denunciante no encuentra salida tras la aberrante situación que le toco vivir aquel 7 de julio. La joven confesó en una carta a puño y letra: "Por creer en la Justicia, me animé a denunciar pero hoy sufro un apriete psicológico que jamás imaginé, me sacaron las ganas de vivir", comenzó el texto.

La joven no solo sentenció a la Justicia machista, sino también a los abogados argentinos que defienden a sus atacantes, a quienes deseo que puedan dormir con tranquilidad, viendo las caras de las mujeres de sus familias: "Me arruinaron la vida, manejando a la prensa despiadadamente con una condena social en mi contra. Gracias Ministerio Público Fiscal. Gracias, me mataron en vida", culminó.