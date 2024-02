La Justicia le denegó la excarcelación a Aníbal Lotocki: cómo pasa sus días tras las rejas

Pasaron cuatro meses del día en que Aníbal Lotocki decidió entregarse en la Justicia luego de que la Sala 4 de la Cámara del Crimen confirmara el procesamiento y pidiera la detención inmediata por la muerte del empresario Cristian Zárate, quien se había sometido a una cirugía plástica con él en abril del 2021. Desde aquella tarde que la defensa del -falso- cirujano tiene un pedido en común ante la Justicia que hoy mismo fue derogado: la excarcelación.

Aníbal Lotocki se entregó en la Justicia.

Sin dudas, que aquella decisión fue tomada teniendo en cuenta que no es la única sentencia que tiene a cabo, sino que ya había sido condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo con la carátula de "lesiones graves" y llamando a que no pueda ejercer su profesión de por vida.

Esta causa se la iniciaron Silvina Luna, Pamela Sosa (su ex pareja), Vicky Xipolitakis y de Gabriela Trenchi y la condena se la otorgó el juez Carlos Rengel Mirat, del Tribunal Oral y Correccional N°28 de la ciudad de Buenos Aires.

Lotocki les inyectó una sustancia prohibida por la ANMAT que tuvo efectos devastadores en los cuerpos de las cuatro mujeres que lo denunciaron y que le causó la muerte a Luna. Además, fue el principal culpable en el fallecimiento de Zárate siendo así imputado en la causa por "homicidio" por el motivo de "mala praxis".

En parte es por ese motivo que La Sala III de la Cámara Nacional de Casación decidió rechazar el pedido de excarcelación después de que sus abogados lo hayan pedido tras estar cuatro meses tras las rejas. Con esta razón, Lotocki enfrentará el juicio oral por la muerte de Zárate en prisión y conocerá ahí mismo la condena que le espera.

Aníbal Lotocki

Quienes tomaron aquella decisión fueron los camaristas Pablo Jantus, Mario Magariños y Alberto Huarte Petite, quienes además, ratificaron con esta decisión el fallo anterior del Tribunal Oral en lo Criminal 17, integrado por los jueces Juan Facundo Giudice Bravo, Ana Silvia Guzzardi y Pablo Daniel Vega. A cargo de ellos estará también la causa Zárete, caratulada como "homicidio con dolo eventual" que prevé una pena de ocho a 25 años.

Mientras espera en el penal Ezeiza por el juicio oral, es todo un hecho de que Lotocki ya permanece con una condena: en noviembre, la Cámara Nacional de Casación Penal elevó de cuatro a ocho años su condena por confirmar las "lesiones graves" en Xipolitakis, Sosa, Luna y Trenchi, por lo cual deberá cumplir una sentencia de todos esos años de prisión, más otros diez de inhabilitación para ejercer su cargo de "cirujano".

Pero... ¿cómo pasa Lotocki sus días en Ezeiza? Hace un mes, el falso cirujano dialogó con el programa "Socios del Espectáculo" y contó cómo es su vida tras las rejas. Además de negar ser un "preso VIP", dejó en claro que él no merece estar en prisión hasta al menos tener su condena correspondiente, debido a que si llega a ser "inocente", todo este tiempo fue "perdido".

Penal de Ezeiza, donde cumple prisión preventiva Lotocki

En aquel momento, respondió: "Estaba haciendo un poquito de gimnasia. En principio no hay mucho para hacer acá. Estás en un salón de usos múltiples donde todo el mundo desayuna, almuerza, pasa el día. Generalmente me despierto a las 7:30, que es cuando nos abren la celda para ir a calentar agua para el mate o para tomar un café".

Además de eso, aseguró que no le gusta jugar con sus compañeros sino más bien dedicarse a la escritura en donde planea poder romper el silencio y hablar de cosas nunca antes dichas. "Lo mío es mucha lectura, mucho estudio, no me gusta jugar a las cartas ni a los dados. Aquí hay juegos de mesa pero como no me agrada aprovecho para leer y para estudiar. Cuando uno está encerrado tiene mucho tiempo para reflexionar. Tuve tiempo de hacerlo y de escribir un libro que estará listo para editar en los próximos meses", dijo y sumó: "Yo nunca he hablado, no he sabido hacerme escuchar y creo que ese fue un gran defecto, porque dejé que se hablara mucho".

Cuando le preguntaron si se imaginaba estar preso contestó: "No, para serte honesto, no. No estaba en mis planes para nada, no me parece algo justo porque una prisión preventiva, no he tenido juicio, no tengo ningún tipo de condena por lo cual no tendría que estar acá".

Aníbal Lotocki con su esposa, María José Favaron

Cabe recordar que a Lotocki lo detienen porque se mudó de casa, un detalle que puso en vilo a la Justicia porque corría el riesgo de fuga. El médico continuó su relato: "Supongo que se podrá revertir en el transcurso de los próximos meses, porque si no tengo que esperar el juicio acá y ese juicio va ser dentro de un año o dos. El tema es que si ese juicio queda absuelto pagaste un montón de tiempo de prisión, nadie te lo regresa, nadie te lo devuelve".

Sobre la pregunta del millón, si es culpable o inocente, Lotocki contestó campante y arrogante: "No, no... eso lo tendrá que determinar la Justicia, habrá que evaluar y ver lo que digan los peritos y el juez. No tiene sentido que esté preso sin una condena, una prisión preventiva me parece una exageración".

Por último, en cuanto si es o no un "preso VIP", manifestó: "Justamente me contaba eso el otro día Majo (esposa del médico) que escuchaba que hablaban de presos VIP. Yo no conozco ningún preso VIP, yo estoy en el pabellón de buena conducta, de la mejor conducta de todo el penal. Acá están supuestamente los de mejor conducta, los 50 presos más amigables, no hay ninguno que tenga privilegio sobre nadie. Acá la comida queda para todos igual, las celdas se cierran para todos a la misma hora, todos tienen visitas el mismo día a la misma hora".