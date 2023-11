"¡La teta crecía, mami!": denuncian que al menos 10 nenes de 3 y 4 años fueron abusados en un jardín

Son al menos 10 las denuncias por abuso sexual infantil que recayeron sobre un jardín de infantes de Villa Madero, ciudad de La Matanza, pero podrían extenderse a 16 si se terminan de concretar las acusaciones de los familiares de otros seis menores que ahora están en primaria. "Las víctimas son chiquitos de 3 y 4 años", advirtieron.

Todo ocurrió en el Colegio San Carlos Borromeo de la localidad del partido de La Matanza

Todo terminó de explotar a raíz de una primera denuncia de una mamá que, preocupada porque su hija lloraba cada vez que tenía que ir al jardín, comenzó a investigar en detalle porqué la menor se rehusaba a asistir al Colegio San Carlos Borromeo de la localidad del partido de La Matanza. "El viernes, cuando a mi hija la retiré del jardín, me comentó que jugaron con un hombre llamado Lucas, que no sabemos quién es y que éste le mostró una teta", contó Gisela, la mamá de una de las víctimas.

Y siguió: "Pero me dijo que la teta crecía, y yo creo que era el pitulín. Me contó que se lo comió, y que jugaron a eso. Después, a una nena más y a ella, ese chico le agarró la mano, y me contó que ´olía a asco´. Le pregunté un montón de veces, cuando llegué al puente, volví para acá, para ver si estaba alguien acá, y no había nadie, y me quedé con eso. Entonces fui a lo de una amiga, comentamos en el grupo de mamás lo que había pasado y algunas mamás dijeron que sus hijos le dijeron algo similar".

Según las denuncias, los nenes describieron a la persona que los atacó, pero las mamás que marcharon frente a este colegio en Villa Madero señalan no saber cuál es el cargo en la escuela del acusado y tampoco pudieron identificarlo. "Como esto me lo contó un viernes mi hija, yo me quedé con la cabeza hecha mierda hasta el lunes, y este lunes vinimos a la reunión, y como que no nos dieron una respuesta. Negaban la situación", dijo Gisela en diálogo con TN.

Frente al colegio, algunas de las mamás de las víctimas advirtieron que sus hijos ahora dicen "palabras raras" que no son propias de chicos de su edad y aclararon que no solo ya se hicieron las denuncias, sino que también se llevaron a cabo "las pericias correspondientes". "Nosotros venimos a exigir justicia, y que por favor nos ayuden a que esto se esclarezca. Nuestra idea no es culpar a una persona inocente, sino más bien que sepamos quién es. Puede ser un Lucas, pueden ser dos, no lo sabemos", detallaron.

Entre lágrimas, pidieron por "ayuda", aclararon que las autoridades de la institución educativa se negaron a responderle y advirtieron: "En el colegio nos niegan todo, tapan todo, y no queremos que le pase a más familias. Estamos destrozadas como mamás, y exigimos que nos ayuden. Por favor, les pido que nos ayuden. No queremos que esto siga pasando. Son por lo menos diez casos y en la primaria saltó que son seis más. No sé si hicieron la denuncia, pero nos dijeron que son seis casos en primaria".

Se radicaron 10 denuncias por abuso sexual en un jardín de infantes de Villa Madero

Finalmente, las madres coincidieron en no volver a mandar a sus hijos al colegio hasta que este tema se resuelva. "Mi nena no cuenta, solo llora, ya hace dos semanas que ella no quería venir al colegio. Una semana faltó entera, la señora me preguntó y yo le dije a la señora que la nena no quería venir. La verdad que no sé por qué, porque ella tampoco me cuenta. Yo le digo, ´¿qué pasa en el colegio? Contame, ¿qué es lo que está pasando?´. Ella no me cuenta nada, solo llora", sentenció una de las mamás.