"La única víctima es, fue y será Fernando": la brutal reacción de Graciela Sosa a la entrevista a Máximo Thomsen

Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, a la salida del boliche Le Brique. Aquel ataque duró 50 segundos. El joven de 18 años y estudiante de derecho fue rodeado, arrojado al piso a base de golpes de puño y una vez en el suelo, los agresores le propinaron patadas en la cabeza y en el cuerpo, aún después de quedar inconsciente, causándole la muerte por hemorragia cerebral masiva.

Sus padres, Silvino Báez y Graciela Sosa, tuvieron que esperar hasta el 6 de febrero de 2023, cuando el tribunal leyó el veredicto y notificó a las partes la sentencia completa. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de Dolores condenaron por "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso real con ideal con lesiones leves" a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli.

Todos ellos a prisión perpetua. Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de quince años de prisión efectiva por ser hallados como partícipes secundarios del asesinato de Fernando. Pero eso, al parecer, no fue suficiente porque algunos de los implicados cambiaron sus defensas y buscan por todas las vías posibles reducir sus sentencias. El claro ejemplo de esto es Máximo Thomsen, que anoche rompió el silencio en diálogo con Telenoche.

El descargo de Graciela Sosa contra Máximo Thomsen

En la nota, el condenado lloró ante las cámaras y dijo rezar "todos los días" por el joven al que mataron. "Nunca quise que terminara así. Yo estuve ahí, le pegué. Es difícil, porque es un cargo de conciencia importante. Cuando uno no lo busca. Fue culpa de nosotros, también culpa mía. Nadie lo quiso así, ni yo, ni mis amigos. Podemos ser buenas o malas personas, pero ninguno quiso que terminara así. Nadie es quién para quitarle la vida a una persona", fue una de sus tantas frases.

Pero la aparición de Thomsen en la televisión no hizo más que abrir una herida que había comenzado a sanar hace poco más de un año atrás. Graciela, la mamá de la víctima, usó sus redes sociales para mostrarse en contra de la nota: "Es la sangre de mi hijo". Previo a que se dé a conocer la entrevista por la pantalla de canal Trece, la mamá de Báez Sosa subió a sus historias de Instagram diversas imágenes donde expresó su enojo por las declaraciones de Thomsen.

Sin ir más lejos, Graciela publicó una captura de internet con varias fotos en las que se muestra la zapatilla de Thomsen con sangre de Báez Sosa: "Nunca olviden que es la sangre de mi hijo. Es imposible perdonar lo que hicieron", expresó. Cabe destacar que el ex rugbier confirmó en la entrevista que se trata de su zapatilla: "Sinceramente no recuerdo mucho. Pero me acuerdo que entré pateando. Cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, dije 'sí, es mía'", fueron sus palabras.

Durante el juicio oral en el TOC 1 de Dolores los peritos confirmaron que en la cara de Báez Sosa estaba la huella de la suela de la zapatilla de Thomsen, así como también el zapato tenía sangre de la víctima. Otra de las publicaciones que hizo Graciela fue enfatizar sobre la culpabilidad del grupo en el crimen de su hijo: "Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de `su libertad`, pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes".

Para cerrar, la madre de Fernando subió una foto de ella, su hijo y Silvino, todos sonriendo y abrazados con la siguiente frase: "Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de `su libertad`, pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes". El abogado de la familia de Báez Sosa, Fernando Burlando, también reaccionó con furia a los dichos de Thomsen. "Es miserable tratar de colocar a Fernando en el lugar del agresor", se quejó el letrado.

La publicación de la mamá de Fernando tras la entrevista a Thomsen

Tras las declaraciones del joven de 24 años, Burlando también lo calificó de "miserable" y consideró que "tiene que ver con algún tipo de estrategia que podía utilizar, que esta altura muy poco efecto puede tener". "Ahora que se ven frente a la realidad empiezan los lamentos. No lloran por Fernando, por haberle arrebatado la vida. Lloran por ellos y por las consecuencias que les tocó vivir. Siempre tuvieron una postura cobarde y egoísta. Cobarde respecto del hecho y egoísta cuando tenían que evaluar la extensión del daño que generaron", retrató el mediático letrado, que supo llevar ante a la justicia a todos los incolucrados en el asesinato.