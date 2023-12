"Le di amor y me pagó mal": acusó a su novia de 15 años de serle infiel, la golpeó y la tiró al vacío

"Le di amor y me pagó mal". Este es un fragmento de la siniestra publicación que Daniel Alberto Sasiain, de 25 años, hizo antes de atacar a golpes y tirar al vacío a Jazmín Morena D'Alessandro, su novia de solo 15, desde un edificio abandonado. "Hoy es un día más como cualquiera, solté el amor que tenía por una persona que le di amor y me pagó mal", escribió el ex empleado de una empresa de seguridad privada a través de sus redes sociales.

Morena Jazmín D'Alessandro tenía 15 años

La escalofriante secuencia ocurrió el miércoles, pasadas las 21.30, en la ciudad de La Plata. La adolescente estaba con un grupo de amigos de su misma edad en un edificio en construcción y abandonado, ubicado en la esquina de las calles 24 y 44 de la capital bonaerense. De acuerdo a los adolescentes, testigos del aberrante hecho, en ese momento se apareció Sasiain, quien acusó a su pareja de haberle sido infiel, la atacó físicamente y la tiró desde uno de los balcones del edificio.

El grupo de chicos no lo dudó y señalaron al joven de 25 como el femicida. Jazmín -que había comenzado la relación en julio de este año con el femicida- estaba con cuatro amigos, todos menores de edad, quienes relataron a la policía que en determinado momento arribó al lugar Sasiain, quien la acusó de haberle sido infiel. En circunstancias que aún se intentan determinar, comenzó una discusión y el joven la golpeó y la empujó hasta hacerla caer desde el balcón ubicado en el primer piso de la construcción.





El edificio abandonado

Entre gritos, llantos de desesperación e insultos, los adolescentes llamaron inmediatamente a la ambulancia, pero cuando el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar, Jazmín ya había fallecido- A pocos metros del edificio, efectivos de la comisaría 4ta. de La Plata detuvieron al acusado que se había dado a la fuga y trataba de ocultarse. El joven, al ser interrogado, les dio un nombre falso y una versión muy diferente del hecho.

Minutos después, las autoridades lograron identificarlo por su nombre real y lo detuvieron. El edificio se encuentra en construcción y en un estado de abandono que tiene ya varios años y, según vecinos, es usual ver a jóvenes en el lugar, incluso causando disturbios. El propio Sasiain, quien vive en Ensenada y trabaja para una empresa de seguridad privada, había hecho referencia a la ruptura del vínculo que mantenía con Jazmín dese julio de este año con un mensaje en su cuenta de Facebook.





El siniestro mensaje del joven acusado por el femicidio

Frente al espejo, sosteniendo su teléfono decorado con una foto de Diego Maradona durante la época del Mundial de 1986, luciendo una camisa y desde el baño de su casa, escribió: "Hoy es un día más como cualquiera, solté el amor que tenía por una persona que le di amor y me pagó mal". El caso quedó en manos de la fiscal Betina Lacki, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 2 de La Plata, quien aguarda los resultados de la autopsia para indagar al único sospechoso.