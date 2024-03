Mató a su hijo de 9 años, se suicidó y dejó un video pidiendo "perdón": "Zamir nunca iba a lograr ser alguien normal"

Toda Formosa se encuentra conmocionada y consternada por el homicidio de Zamir Lovey, un nene de tan sólo 9 años que presentaba una discapacidad motriz como consecuencia de un nacimiento prematuro. Se trató de un filicidio, ya que el nene fue asesinado por Ariel Lovey, su papá, quien antes de quitarse la vida pidió "perdón" y explicó las supuestas razones que lo llevaron a tomar su drástica decisión a través de un video. "Creo que esta es la mejor alternativa", anunció.

Todo ocurrió durante la madrugada del miércoles, en una vivienda ubicada en el barrio San Roque, a 210 kilómetros de la capital provincial de Formosa. El hombre de 35 años, oriundo de localidad formoseña de Ibarreta, llegó hasta la casa donde vivía Zamir junto a su madre, ingresó, se lo llevó y le dio un disparo por la espalda. Luego, tomó su escopeta e intentó suidarse disparándose en la cara: murió tras varias horas de agonía en el Hospital Central provincial.

Luego del asesinato, el caso quedó en manos del titular del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6 de Formosa, Guillermo Caballero, quien descubrió que el filicida le había enviado un video a un amigo donde "pedía perdón" por lo que iba a hacer y anticipaba que iba a quitarse la vida. "Voy a hacer un video despidiéndome. Yo creo que esta es la mejor alternativa, porque si no mucho sufrimiento, tantos años... Zamir nunca va a lograr ser alguien normal", sostiene Lovey en el clip.

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue hallado agonizando en el interior de un Fiat Punto y se lo trasladó de inmediato al Hospital Central de la ciudad, donde murió horas más tarde. "Esto ya lo verán cuando nosotros no estemos más. Pido un millón de disculpas a todos los que les hice daño. No fue mi intención, pero bueno. Era joven. Soy joven todavía, pero ya no voy a sentir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente, ni nada", agregó el padre de la víctima en el video.

Finalmente, Lovey pidió como "último deseo" que "solamente que se me entierre y nada más". "Bajo tierra, si es posible. Quiero que se olviden de mí", cerró. Tras conocerse la triste noticia, la Fundacion Uniendo Huellas -centro por el que pasó Zamir- despidió al nene con mucha tristeza: "Tuvimos la suerte de conocerlo y tenerlo como paciente en la fundación. Siempre lo recordaremos con una sonrisa y con la bondad que él mismo irradiaba. Que en paz descanses".

Según detallaba la página de Facebook llamada "Todos con Zamir-Formosa Ibarreta", donde su mamá compartía los avances del tratamiento yt la férrea lucha que llevaba a cabo su hijo para seguir adelante, Zamir nació un 19 de abril del 2014 con 29 semanas de gestación y 1.483 kilos. "Estuve 2 meses y medio internado en Neonatología. No me daban muchas esperanzas de vida, la pasé muy mal: hice paros, me agarró neumonía y el virus hospitalario, entre otras cosas", informaba.

Pero si bien el panorama no era el mejor, su mamá sostuvo que "gracias a Dios, salí adelante a pesar de todo". "No fue fácil, pero siempre junto a mamá la peleamos y seguimos luchando. Hoy en día estoy bien, solo que todavía no puedo caminar. Me quedaron algunas secuelas, me diagnosticaron parálisis cerebral infantil y diparesia espástica, lo cual afecto mi motricidad", resaltaba una de las primeras publicaciones que se hicieron en la página, allá por el año 2018. Zamir llevaba adelante todas sus terapias de la mano de su mamá, quien lo definía como "un guerrero de la vida, un superhéroe que nunca se rinde a pesar de las caídas".