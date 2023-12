Maxi Pullaro, sobre las amenazas que recibe a diario: "Hace veinte días que mi familia está encerrada"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comenzó a recibir amenazas desde que asumió su cargo y desde entonces, su familia vive con miedo. Hace una semana, tuvo un ataque fallido donde los delincuentes planeaban balear una institución y dejar un cartel amenazante, como ya había ocurrido anteriormente, pero que fue evitado por la policía. Tras este hecho que se dio a conocer a pocas horas del miércoles, el mandatario provincial se lamentó por lo ocurrido, pero estimó que el ataque tiene que ver con el avance de "la lucha contra el narcotráfico", haciendo referencia a la violencia que hay en Rosario y que está en crecimiento desde hace años.

Crece la violencia narco en Santa Fe.

Por este motivo, en diálogo con Cadena 3, Pullaro expresó: " Lamento profundamente por lo que le hago pasar a mi familia, que está encerrada hace 20 días. No corresponde una custodia para cada uno. Me duele eso".

El mandatario remarcó que no quiere poner policías en su domicilio y mucho menos a cada miembro de su familia para no "malgastar" los recursos del Estado, siguiendo con el discurso del presidente de Javier Milei donde insistió en que "no hay plata" y en que el ajuste debe pagarse "entre todos".

Sin embargo, Pullaro insistió en que no lo van a amedrentar con cartas y balas: "No vamos a frenar, vamos a seguir adelante". "Quiero agradecerles a los oficiales que frenaron a la moto para identificarla. Eso generó un hecho en el que un policía resultó herido. Y había un cartel que incluía una amenaza contra mi persona", expresó.

"No nos van a amedrentar, vamos a ir por los bienes de los criminales y a trabajar en sus lugares de detención", insistió el gobernador de Santa Fe, quien cuenta con el apoyo de Patricia Bullrich.

Maximiliano Pullaro.

En este mismo sentido, expresó que: "Hay una decisión muy clara del gobierno de Santa Fe, no vi que a otros funcionarios en 15 días los amenacen por las medidas que se tomaron. Sabíamos que no iban a ser gratuitas o que no íbamos a tener reacción de los violentos que se creen los dueños de la calle" y remarcó que está preparado para continuar enfrentando el crimen organizado junto a las Fuerzas Federales, tal y como le pidió la ministra de Seguridad.

"La pelea es por todos los vecinos, que no están viviendo bien y que hace muchos años que no viven bien en Santa Fe. Tenemos la determinación de que esto cambie y para eso los vamos a enfrentar y perseguir", concluyó Maximiliano Pullaro.