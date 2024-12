"Me baje una app para ver nenitas": los repudiables chats de los hermanos Kiczka y su "adicción a las menores"

La causa que investiga al ex diputado provincial de Misiones Germán Kiczka y a su hermano Sebastián, detenidos por el delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, reveló nuevo material incriminante dentro de los chats de los teléfonos celulares secuestrados. Allí se habla de "adicción a las menores" y aseguran haberse bajado "una app para ver nenitas" de 12 años.

Las conversaciones fueron con un contacto guardado como Agatha 1000. "Yo me bajé una app para ver nenitas...12", le dice Sebastián a esta persona. Si bien no especifica que el número se refiera a la edad, en el diálogo se sobreentiende que habla de eso. La respuesta complica aún peor al acusado: "vos me pasaste uno una vez y tenía como siete".

Germán Kiczka al momento de su traslado tras haberse fugado siete días

El peligro de depredación sexual de estas dos personas es tan profundo que en una de las conversaciones Sebastián habla de que está con su vecina y una niña menor con ellos. "Te quiere conocer... le presté mi cel para que juegue... Ana... Todo el tiempo está perreando jaja... La mamá le dice que deje de perrear... la voy a esperar 3 años más, máximo", confiesa el detenido entre muchos puntos suspensivos.

El diálogo se tornó aún más escabroso porque la otra persona le pide que se calme y habla de la edad de la niña: "Tiene cinco años". Esto poco pareció importarle al acusado. "Bueno, la voy a esperar 5 años... Ay, dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores... pero es que me gustan...", continuó.

Germán y Sebastián Kiczka.

La situación se puso más inentendible adelante, cuando Kiczka siguió desarrollando su perversión en la conversación: "Y cuando quiero me atiendes en el baño... Te siento en la barra como a las nenitas cuando van a visitarme... y te hago dibujar o jugar con plastilina... Vos tenés 14??".

Cabe recordar que Sebastián se encuentra un paso más comprometido con la Justicia ya que además suma una imputación por abuso sexual contra una menor de 13 años en un gimnasio. Al mismo tiempo, cuando fue detenido secuestraron 319 elementos vinculados a la pornografía infantil de sus dispositivos. La cifra crece aún más cuando se trata del ex diputado. En sus archivos hallaron 913 fotos o videos de material pedófilo.

Germán Kiczka detenido

Con este material probatorio de marco, la fiscal Silvia Barronis firmó los requerimientos para la elevación a juicio oral contra los Kiczka, quienes esperan detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul. Mientras tanto, su defensa tiene 10 días para apelar la decisión, aunque será el juez Miguel Ángel Faría quien finalmente resuelva sobre el paso del caso al Tribunal Oral.