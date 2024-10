"Me dejabas la cara hirviendo": se filtraron nuevos y violentos chats Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Luego de que no se presentara la semana pasada en la Justicia española para entregar su celular en el marco de la causa por violencia de género que inició contra el ex presidente Alberto Fernández, se dieron a conocer nuevos, aberrantes y hasta preocupantes chats entre Fabiola Yañez y el ex mandatario. Se trata de conversaciones recientes que ya forman parte del expediente. Si bien no entregó su dispositivo al Ministerio Público Fiscal de Madrid para que extraigan información de allí, la ex primera dama presentó ante la Justicia una copia certificada de los mensajes que se encuentran en su teléfono.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández enfrentados judicialmente

Parte de los chats fueron divulgados en el programa Somos Buenos de TN, donde detallaron que se trata de mensajes que intercambiaron en agosto de este año, justo cuando salió a la luz la denuncia de Yañez contra Fernández. En los mensajes, el ex presidente se muestra preocupado por la filtración de fotos y diálogos que lo comprometen ante la mirada de la Justicia, incluso temiendo que las acusaciones de violencia se hagan públicas y lo perjudiquen. "Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave", le dijo Alberto a Fabiola el 3 de agosto.

Pocos días antes de que se presente formalmente la denuncia, el ex jefe de Estado advirtió: "Ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí". Yañez respondió a la preocupación de Fernández con reproches, acusándolo de hacerla mentir ante un juez y exigiéndole ayuda a pesar de haberla traicionado en reiteradas ocasiones. En la denuncia presentada el 6 de agosto, se incluye evidencia hallada en el teléfono de María Cantero, ex secretaria de Fernández, y consiste en fotos, audios y textos que corroboran los episodios de violencia, algunos de los cuales habrían ocurrido durante la pandemia en agosto de 2021.

Los nuevos chats que se filtraron entre Yañez y Fernández

En las imágenes se observa a Yañez con moretones en el brazo y la cara, los cuales ella habría enviado a Fernández como prueba de las agresiones. Sin ir más lejos, Fabiola relató que ella se refugiaba en la casa de huéspedes de la residencia oficial debido a las agresiones físicas. "De Clarín lo llamaron a Fioribello (abogado de Yañez). Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido", le dijo Alberto a Yañez, quien responde: "Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo".

Los nuevos chats que se filtraron entre Yañez y Fernández

Al mismo tiempo, la ex primera dama agregó: "Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás". Además de los chats, se divulgó un audio en el que se escucha al ex presidente proferir insultos y gritos hacia Yañez. Al no haber presentado su teléfono y tras su segundo faltazo, la fiscalía española decidió cerrar el trámite del exhorto que envió la Justicia argentina. De este modo, quedó en el aire el trámite de extracción de datos del teléfono de Yañez y el fiscal Ramiro González será quien deba definir el siguiente paso en la causa que envuelve al ex jefe de Estado.

La rogatoria se firmó luego que la Cámara Federal porteña rechazara un recurso de queja de la defensa del ex presidente, quien se oponía a este trámite a la distancia. Luego pidió, también sin éxito, que un perito de parte presenciara el trámite por videoconferencia, pero el planteo fue rechazado por el juez Julián Ercolini. La defensa de Fernández argumentaba que la medida debía llevarse a cabo en territorio nacional para garantizar el derecho a defensa y el "debido proceso" con el fin de "garantizar la integridad de la evidencia", un "mayor control de la cadena de custodia" y minimizar los "riesgos de manipulación o contaminación de los datos".

Los nuevos chats que se filtraron entre Yañez y Fernández

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la realización de la medida en España y advirtieron que "ninguno de los argumentos de la defensa revela un gravamen irreparable" ni arbitrariedad. "La información se descargará de un teléfono que no está secuestrado por la Justicia, sino en poder de la víctima desde el momento de los presuntos hechos relevantes hasta hoy", por lo cual "la obligación de asegurar la inalterabilidad de los datos es operativa desde que se toma conocimiento de aquellos y se los tiene a disposición", agregó esa resolución. Mientras tanto, la última aparición pública de Fabiola fue el martes pasado, cuando en sus redes afirmó: "Tengo miedo".