Macabro hallazgo en la mansión de P. Diddy: un oscuro túnel llegaba a la casa de Michael Jackson

Beyoncé, Jennifer López, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Ashton Kutcher son algunos de los nombres que están relacionados con el terrorífico caso de Sean 'Diddy' Combs, el rapero estadounidense que permanece detenido desde el 16 de septiembre pasado. Ahora, el FBI investiga nuevos y macabros descubrimientos en la mansión donde noches infernales se sucedían.

Si bien el rapero interpuso millonarias cifras para poder salir en libertad, la justicia yankee negó absolutamente cualquier intento de liberación. Es que los cargos que se le imputan tienen que ver con vejaciones a los Derechos Humanos; P. Diddy está acusado de trata de personas, tráfico sexual y asociación ilícita.

P. Diddy

En los casos de abuso sexual, se reportaron al menos 25 personas implicadas que en el momento de los hechos eran menores de edad. Si bien todavía no hay nada comprobado, el abogado Houston Tony Buzbee asegura tener pruebas y testimonios que darían con la verdad de lo sucedido.

Ahora se viralizó a través de las redes sociales un hallazgo que complicaría aún más la situación del rapero: su mansión tendría un túnel que conectaría directamente con la mansión del fallecido Michael Jackson, también denunciado por abuso a menores.

Según trascendió desde el FBI, Jackson y Diddy habrían tenido un conflicto por el actor Macaulay Culkin cuando todavía era menor de edad. El rapero habría invitado al menor a las fiestas sexuales pero el rey del pop se interpuso tal vez por la relación de cercanía que tenía con Culkin.

Mientras tanto, Erica Wolff, abogada de Diddy expuso que se lleva adelante un "circo mediático irresponsable" y, con respectos su defendido explicó: "Como ha enfatizado el equipo legal del Sr. Combs, no puede abordar cada acusación sin fundamento en lo que se ha convertido en un circo mediático imprudente. Dicho esto, el Sr. Combs niega enfática y categóricamente como falsa y difamatoria cualquier afirmación de que abusó sexualmente de alguien, incluidos menores. El Sr. Buzbee aún no ha presentado una sola demanda en ninguna jurisdicción. El Sr. Combs espera demostrar su inocencia y reivindicarse en la corte si y cuando se presenten las demandas, donde la verdad se establecerá en base a evidencia, no especulación".

Fotos filtradas de las fiestas de P. Diddy

Hasta el momento, Buzbee insiste en que tiene al menos 120 declaraciones de denunciantes por agresión sexual. Entre ellos, un hombre que contó que al momento de ser abusado tenía solo 16 años.

Buzbee declaró contundentemente para la Rolling Stone: "Dejaremos que las acusaciones presentadas hablen por sí solas y trabajaremos para que se haga justicia", dijo y completó: "Esperamos presentar muchos más casos en las próximas semanas nombrando al Sr. Combs y otros como acusados a medida que continuamos reuniendo pruebas y preparando las presentaciones".

Los medios de comunicación estadounidenses expusieron la declaración completa del denunciante que explicó que los hechos sucedieron en las fiestas que Combs organizó en los Hamptons en el año 1998.

La declaración completa

Según el denunciante que tiene su identidad reservada y que al que se nombra como John Doe, expresó en su denuncia: "Combs se interesó por John Doe. Cuando John Doe admitió que su voz no era muy buena, Combs le aseguró que eso no importaba. Combs dejó en claro que lo único que importaba era tener el aspecto adecuado para la industria y, con él, Combs podría transformar a Doe, o a cualquiera, en una estrella".

"Combs le dijo abruptamente a John Doe que necesitaba bajarse los pantalones. John Doe, tomado completamente por sorpresa, le pidió a Combs que repitiera lo que había dicho. Combs fue claro. Le ordenó a John Doe que se bajara los pantalones y expusiera su pene para que Combs pudiera inspeccionarlo, explicando que era un rito de iniciación y el camino para convertirse en una estrella, y también como una forma de demostrar su valía".

Fotos filtradas de las fiestas de P. Diddy

"Por miedo, ansiedad y la dinámica desequilibrada de poder entre él y Combs, John Doe se bajó los pantalones y expuso su pene como Combs le había indicado previamente".

"Combs se acercó y agarró el pene y los genitales de John Doe con su mano. Ahuecó firmemente y sujetó los genitales de John Doe durante un período prolongado de tiempo. Durante este tiempo, Combs movió su mano de tal manera que manipuló los genitales de John Doe, apretándolos y sintiéndolos... Combs soltó abruptamente los genitales de John Doe y le dijo que su gente se pondría en contacto. Combs continuó con su fiesta como si nada hubiera pasado, pero para John Doe, todo había cambiado".