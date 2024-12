"Me la mataron a golpes": el cruel desenlace de Bella, la nena de 4 años víctima de una "golpiza"

La madrugada del pasado martes, el barrio Roosevelt, en la localidad bonaerense de José C. Paz, se vio envuelto en una tragedia que dejó a una familia destruida y a una comunidad clamando justicia. Bella Felicidad Núñez, una nena de apenas 4 años, falleció tras ser brutalmente golpeada, en un caso que expone las sombras más oscuras del maltrato infantil. La menor fue trasladada en estado crítico al Hospital Zonal de Agudos Gobernador Domingo Mercante por su madrastra, Mariana Gisela Bologna, de 38 años. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarla. "A mi hija me la mataron a golpes. Por favor pido justicia", escribió su mamá en redes sociales.

Bella tenía 4 añitos

Las lesiones en el cuerpo de Bella, consistentes con una golpiza, llevaron a que el personal sanitario diera aviso de inmediato al 911. La fiscal Mirna Sánchez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Malvinas Argentinas, tomó rápidamente cartas en el asunto. Las sospechas recayeron sobre Bologna, quien no logró justificar las heridas de la menor al ser increpada por las autoridades. El allanamiento en la vivienda de la calle Buenos Aires al 4500, donde Bella vivía con su padre, Ariel Núñez, y la sospechosa, reveló ropa de cama y prendas con manchas de sangre: "Él también tiene que estar preso por cómplice de esa basura que mató a mi hija a golpes".

La autopsia confirmó lo que nadie quería escuchar: Bella murió a causa de un traumatismo de cráneo severo. Mariana Bologna fue detenida como principal sospechosa del homicidio, aunque optó por guardar silencio al ser indagada. Por su parte, Ariel Núñez no enfrenta cargos por el asesinato debido a que se encontraba de viaje durante el crimen, aunque su papel en la tragedia no está exento de cuestionamientos. El hombre fue notificado de una causa por amenazas tras intimidar a Rosa Albornoz, la madre de Bella, durante un cruce en la fiscalía. "Así como mataron a mi hija a golpes, así lo van a pagar", advirtió Albornoz en redes sociales.

La mujer quien se encontraba trabajando en Santiago del Estero al momento del crimen, regresó de inmediato a Buenos Aires tras enterarse de la devastadora noticia. En un desgarrador mensaje publicado en sus redes sociales, apuntó contra Bologna y Núñez: "Vos, Mariana, mataste a mi hija a golpes. Ariel, tu deber era cuidarla y la dejaste con esa basura. Justicia es lo único que pido". Entre lágrimas, Rosa expresó en un video viralizado su dolor y su indignación: "Me la mataron como a un perro. Les pido a todas las madres que cuiden a sus hijos, no los dejen con nadie. Mi hija era mi vida, mi única hija".

La detenida y el papá de la víctima

La comunidad de Las Termas de Río Hondo, ciudad natal de Bella, también se unió al clamor de justicia, organizando colectas para repatriar el cuerpo de la niña y brindarle el último adiós en su tierra natal. El caso de Bella no es aislado, y la Fiscalía ya investiga si hubo antecedentes de maltrato en el hogar donde vivía. La responsabilidad no solo pesa sobre la madrastra detenida, sino también sobre un entorno que permitió que la niña estuviera expuesta a una situación de peligro constante. Hoy, su madre exige que esta tragedia no quede impune. "Que paguen por lo que le hicieron a mi hija. Ningún niño debería sufrir como ella", imploró Rosa.

El desgarrador posteo de la mamá de Bella

El caso de Bella es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la niñez en manos equivocadas, y un llamado urgente para que nunca más una historia como esta tenga lugar. "Salí a trabajar para darle un techo a mi hija porque nosotras dos alquilábamos y no tenía mucha ayuda, pensé que el padre la cuidaría pero no. A mi hija me la entregaron en un ataúd con su cuerpo lleno de moretones", sentenció su mamá, a través del posteo en las redes.