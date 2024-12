Los macabros prontuarios de los atacantes de Gisèle Pelicot: de abuso infantil a enfermedades sexuales

El caso de Gisèle Pelicot conmocionó al mundo entero: logró que su marido Dominique Pelicot (72) sea condenado con la pena máxima en la justicia francesa por abusar sexualmente de ella durante casi 10 años junto a otros 50 hombres. Todos y cada uno de ellos deberán cumplir condenas por abuso y ataque sexual.

El modus operandis de Dominique Pelicot era realmente macabro: dopaba a Gisèle e invitaba a hombres para que abusaran de ella. Entre esos varones había trabajadores, militares, camioneros, guardias de seguridad y hasta un periodista; todos ellos llegaban de diferentes pueblos y ciudades cercanas a Mazan, donde residía la pareja.

Una de las pocas fotos que se conocen de Dominique Pelicot

Lo impresionante del caso es que la misma Gisèle grabó durante esa década los reiterados abusos sexuales por lo que cuando presentó ese material probatorio ante la Justicia francesa era casi imposible no declararlos culpables.

Otra de las causas por las que las condenas fueron casi inapelables fue la declaración de Dominique que no sólo no negó los cargos en su contra sino que paralelamente los admitió. Al mismo tiempo, explicó que todos y cada uno de los hombres que violaban a su esposa estaban advertidos de que ella no estaba en condiciones de dar su consentimiento. Es más: les daba expresas instrucciones de lavarse las manos antes de abusarla sexualmente y no dejar "ningún rastro" de que hubieran estado allí por ejemplo no tener perfume o incluso no tener olor a tabaco.

Movimientos feministas apoyaron la lucha de Gisèle Pelicot

" Todos lo sabían, no pueden negarlo ", dijo Dominique aunque todos y cada uno de los abusadores de Gisèle negaron los cargos en su contra, estaban cabizbajos en el juicio y algo en común también fue que usaron sus historias de vida, muchas veces traumáticas, para justificar sus actos de abuso. Incluso, algunos de los ya condenados, actuaron desafiantes ante las preguntas de la justicia.

Sin embargo, las cifras de las condenas hablan por sí solas: 46 hombres fueron culpables de violación; dos de intento de violación y dos fueron condenado por agresión sexual. Las penas oscilan de 3 a 20 años de prisión.

Gisèle Pelicot

Gisèle pasó cuatro meses yendo y viniendo del juzgado mientras duró el masivo juicio. Allí, cuestionó a sus abusadores: "No me violaron con una pistola en la cabeza. Me violaron con plena conciencia" y, en la misma línea también expresó: "¿Por qué no acudieron a la policía? Incluso una llamada anónima podría haberme salvado la vida ". La denunciante remarcó: "Ninguno lo hizo. Ni uno solo de ellos".

Las macabras historias de los abusadores