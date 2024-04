"Me pagaron $400 mil por matar al playero": el chico de 15 años que mató a Bruno Bussanich brindó detalles escabrosos

Día tras día son más los datos que se revelan acerca de lo que sucede hace años -aunque en los últimos meses se intensificó- con respecto a la violencia en Rosario. En la ciudad santafesina en que solamente el mes de marzo se arrestaron a 30 personas tras una ola de atentados que culminaron con la vida de cuatro personas inocentes, víctimas por la crecida de la violencia narco y las amenazas constantes al gobernador Maximiliano Pullaro: dos taxistas, un chofer de trolebús y el playero de la estación de servicio Bruno Bussanich.

Sin dudas que todos aquellos casos conmocionaron al país, porque por el hecho de la violencia narco que se volvió incontrolable, cuatro personas que estaban realizando su trabajo como cualquier otro día, perdieron la vida en manos de un sicario que los asesinó a sangre fría con un disparo a cada uno de ellos en diversos momentos.

Así asesinaron al playero en Rosario

En las últimas horas se dieron a conocer las declaraciones del sicario que asesinó a Bussanich mientras trabajaba en la estación de servicio Puma y que fue con el que los narcos avisaron que tras el descontento de las normativas de Pullaro comandadas por Patricia Bullrich con respecto a los narcotraficantes presos seguirían "asesinando inocentes".

Fue en la medianoche del sábado 9 de marzo cuando un joven que solo tiene 15 años apareció en la estación de servicio y sin pensarlo, le disparó tres veces en el pecho a Bussanich acabando con él en cuestión de segundos. A pesar de ser menor de edad, fue detenido aunque es declarado inimputable y ahora, a más de un mes del suceso, rompió el silencio y contó lo que pasó aquel día.

Bruno Bussanich tenía 25 años.

Ante la Justicia, el asesino confesó que por asesinar al playero, un narcotraficante le abonó 400 mil pesos porque, el crimen, fue a modo de "amenaza" de que "continuarán asesinando inocentes" si es que el Gobernador y la Ministra de Seguridad no cumplen con las órdenes que ellos piden para todos los que se encuentran tras las rejas.

Además de confesar la cifra que le abonaron, también aseguró que tenía la orden de dispararle "a cualquiera" y que mató al playero porque fue a la primera persona con la que se topó. Para no dejar dudas de lo sucedido, en su declaración incluyó que el hecho fue un pedido del narco llamado "Chuky Monedita" y ahora, se investigará una conexión con el narco Lindor Alvarado, que se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza.

Patricia Bullrich

Por otro lado, además de asesinar al playero, también contó que fue él quien asesinó a los dos taxistas mientras realizaban su trabajo, justo la noche anterior del crimen en la estación de servicio. De igual manera, le abonaron la misma cifra y la orden que le circuló fue disparar a sangre fría cuando pase algún auto de servicio por la ciudad.

Eso no fue todo, sino que el asesino, que es inimputable, también confesó que además de asesinar a aquellas personas, también le habían pedido que mate de un disparo a un barrendero, pero que no pudo cumplir con eso no porque no quiso, sino porque no encontró a ningún personal en ese momento realizando el trabajo. Por todos recibía la misma cifra.