Aberrante video: cuidadora golpeó brutalmente a una señora de 84 años con Alzheimer

La nieta de Norma, una señora de 84 años con Alzheimer de la localidad de Campana, hizo su descargo público en las redes sociales al darse cuenta a través de las cámaras de seguridad que su familia colocó en su casa para monitorear a la trabajadora mientras ellos no visitaban a la víctima.

Al enterarse de la golpiza, la familia llevó a la anciana al Hospital, donde fue atendida y su hija finalmente hizo la denuncia policial. Allí, la Unidad Fiscal y de Juicio 2 de Zárate -Campana inició las acusaciones en contra de Yosely García, de 35 años y quedó acusada de lesiones leves por haber golpeado y arrastrado a la víctima de la cocina al living, como se ve en el video.

A la investigación se sumaron los estudios que los médicos le hicieron a Norma y todas las grabaciones de las cámaras. Además, la nieta de la mujer golpeada decidió difundir las imágenes en las redes sociales con intenciones de denunciar a la atacante y evitar que haya más víctimas de esta cuidadora, pidiéndole celeridad a la Justicia para que quede detenida.

La señora de 84 años padece de Alzheimer, por lo que no le pudo advertir de la situación a sus familiares y en los últimos días notaban que su estado de salud había empeorado notablemente, por lo que decidieron monitorearla a través de la cámara.

La nieta de la mujer de 84 años difundió la foto de la cuidadora en las redes sociales

En el video, se puede ver y escuchar como la cuidadora de la mujer le grita y la golpea varias veces antes de arrastrarla por el suelo. "No me hagas rezongar. Dale vieja, levantate", le gritó Yosely, al mismo tiempo que se oyen unos golpes pero, como están fuera del plano, la imagen no se puede captar, hasta que segundos después puede verse como Norma es agredida físicamente en la puerta de otra habitación.

Allí mismo, las imágenes revelan que la abuela fue arrastrada y sentada de forma brusca en el piso. Allí, la cuidadora le grita: "Si no te levantas vos, te levanto yo". Luego, la sienta en un sillón y la acomoda violentamente con una almohada, mientras busca marcas en su rostro realizados por los golpes anteriores.

El video se hizo viral rápidamente en las redes sociales y los internautas comenzaron a pedir justicia por la víctima y por su familia, al recalcar que no debe trabajar más como cuidadora de adultos mayores.