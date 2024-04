Histórica sesión maratónica por la Ley de Bases: provocaciones, chicanas y violencia en Diputados

La primera en tomar la palabra fue Myriam Bregman: "Un pacto nefasto para atacar los derechos de las mujeres"

La diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman, fue la primera en referirse a La Ley Bases. "Me siento agraviada por el tratamiento que se le ha dado a leyes que afectan especialmente la vida y los derechos de las mujeres. Porque vemos bastante asqueadas, señor presidente, cómo se adaptan a los nuevos sillones del poder, se aumentan sus dietas a escondidas, se aumentan sus sueldos y dicen que no sabía, y con la misma repulsión vemos cómo se ponen de acuerdo, no en algo que llaman diálogo, se ponen de acuerdo en un pacto nefasto para atacar los derechos de las mujeres", sostuvo la legisladora.

Y añadió: "Sabemos que es lógico que nuestro movimiento le moleste tanto al señor presidente, porque hemos cuestionado los roles de género, prejuicios, privilegios, pero hoy piensan ir mucho más allá que haber bajado un cuadro, como hicieron el 8 de marzo, o alguna berretada que dijo mi ley en un discurso presidencial en otro país. Hoy piensan atacar las condiciones de vida de las mujeres y por eso nos agravian particularmente. Si se aprueba lo que hoy quieren discutir, nueve de cada diez mujeres no nos vamos a poder jubilar. Pero no porque no hayan trabajado esas mujeres, sino porque se hacen cargo de las tareas del hogar".

Myriam Bregman

En ese sentido, Bregman remarcó que "se está aumentando la edad jubilatoria a 65 años" con esta ley. "A 65 años. Y alguno de esos que hacen bobadas en TikTok para el presidente de la Nación, me ponía el otro día en las redes, ¿cómo, no quieren igualdad? Bueno, jubílense a la misma edad que los varones. Hay que ser burro para decir una cosa así. Miren, en los países de América Latina, capitalistas todos, todos capitalistas, también existe esa diferenciación entre la edad de las mujeres y de los varones, porque es una compensación legal que se hace porque todo el mundo sabe y hasta el más machista no lo puede negar, que las mujeres mayoritariamente se hacen cargo de las tareas domésticas, de la crianza de los hijos, del cuidado de los adultos mayores y que además hay brecha de género, que entonces, cuando incluso se tiene un trabajo, se cobra menor salario. Si se aprueba lo que aquí se discute, van a obligar a las mujeres a trabajar hasta diez días antes del parto. Y si se aprueba lo que aquí se discute, se van a bajar las indemnizaciones, ya muy bajas, para el trabajo doméstico, que también es mayoritariamente femenino. Del millón 200 mil monotributistas sociales que van a ser atacados con esta reforma, la mayoría son mujeres que van a volver a ser expulsadas a la máxima irregularidad, a la máxima precariedad", cerró.