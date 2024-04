El peligro de TikTok: una nena de 11 años murió quemada por intentar hacer un reto viral

El lunes por la noche la localidad de Barranqueras, provincia de Chaco, sufrió una pérdida que conmocionó a todos los habitantes: una nena de 11 años falleció tras sufrir quemaduras en más del 40% de su cuerpo queriendo manipular alcohol etílico junto a un encendedor. Hasta el momento no se sabe por qué tuvo ese accionar, pero lo que se especula es que fue a causa de un reto en TikTok y que sus padres no llegaron a ver en tiempo real lo que estaba haciendo.

El hecho ocurrió el domingo por la noche y el lunes se supo el triste final. La víctima, identificada como A.F, se encontraba dentro de su casa mirando la televisión con su mamá, en lo que eran las últimas horas del día, mientras esperaba que su padre regrese del trabajo. En ese ínterin, se dirigió hacia su dormitorio y comenzó a ver la plataforma que más usaba, TikTok, para copiar uno de los retos más virales de la misma: Fire Challenge.

Ningún mayor de la casa pudo ver el momento en que A.F tomó la botella de alcohol etílico y un encendedor ni tampoco se hubieran imaginado que todo tenía que ver con aquella aplicación de videos. Lo cierto es que tras intentar hacer el reto, sufrió quemaduras en más del 40% del cuerpo y debió ser hospitalizada de inmediato.

Según trascendió, la madre de la joven intentó socorrerla luego de que oyera sus gritos e intentó apagar las llamas que recorrían su rostro y torso con sus propias manos, lo que le provocó a la mujer severas lesiones. De hecho, intentó abrazarla y sus manos también se quemaron rápidamente.

Luego del hecho, la madre acudió al Hospital Eva Perón de Barranqueras en donde le confirmaron que su hija tenía el 80% del cuerpo quemado, pero que sólo el 40% era de suma gravedad. Es que la menor se había quemado toda la zona de su rostro lo que afectó principalmente sus vías respiratorias y la dejaron en estado crítico.

Por eso mismo, fue derivada al Hospital Pediátrico de la ciudad de Resistencia en donde quedó internada en sala de terapia intensiva, pero tras varias horas de agonía, la directora del mismo confirmó que la niña falleció el lunes cerca de las 20:30 horas y que no hubo nada que pueda salvarla del cuerpo incendiado.

La Policía tomó conocimiento del caso tras ser informados cuando ingresó al Hospital Eva Perón y en ese mismo momento, un oficial se dirigió hacia el domicilio donde ocurrió el hecho para dar a conocer cuál fue la razón que hizo que la nena de 11 años culminara con casi todo el cuerpo incendiado. En la dirección se encontraba la tía, que fue quien dio las primeras declaraciones de lo sucedido.

Hasta el momento, con las declaraciones de la tía de la menor y con los datos recopilados, la principal hipótesis es que la menor intentó realizar un peligroso reto en TikTok que culminó en una desgracia total. La Policía secuestró del domicilio la botella de alcohol etílico que habría utilizado, el encendedor y una remera de color blanca que se encontraba prendida fuego, por lo cual estiman que la llevaba puesta en el momento de los hechos.

De acuerdo a la información que le aportó la tía de la menor a la Policía de Chacho, la menor se encontraba en su habitación cuando paso el trágico suceso, aunque negó que fuera por intentar hacer el "Fire Challenge". "Me duele esto que dicen en las redes que fue un desafío. Si fue un desafío tiene que haber un video que ella estaba haciendo, pero no fue así", indicó y comentó: ""Cuando llegó la Policía, secuestró una remerita quemada, una botellita de alcohol y un encendedor. La botellita tenía un pequeño agujerito. No sé lo que ella hizo, si le prendió fuego a la botella. La botella está intacta, no está quemada ni nada".

¿De qué trata el Fire Challenge?

En los últimos días se hizo sumamente viral un reto en la plataforma de videos en el cual consiste en rociarse el cuerpo con alcohol y prenderse fuego. La supuesta gracia es que el mismo se lleve a cabo estando cerca de una bañera con la ducha abierta o de una pileta llena de agua para poder extinguirlo rápidamente y que quede grabado cómo el cuerpo se puede prender y apagar en cuestión de segundos.