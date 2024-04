"No me trates de estúpida": Mariana Brey a los gritos contra Pablo Duggan

Mariana Brey volvió a ser una figurita repetida en el álbum de C5N teniendo nuevamente -como ya había sucedido en su momento- una pelea que culminó con gritos y discusión en vivo y en directo por tener diferentes formas de pensar que sus compañeros en pleno programa. Es que, la periodista no mantiene el mismo pensamiento político y editorial que sostiene el canal y se le hace cuesta arriba permanecer ya que es algo inmanejable. En este caso, quien se topó frente a ella fue el conductor de la emisión, Pablo Duggan y todo se desvirtuó.

No es la primera vez que la ex panelista de LAM tiene un encontronazo con algún periodista de C5N con el cual comparte programa por pensar diferente que el resto. Sí, es una obviedad que está perfecto pensar distinto, pero en este caso tanto a ella como a su contrincante sea quien sea, se le pelan los cables y lejos de mantener la calma, todo se vuelve tenso y agresivo en cuestión de segundos.

Mariana Brey se cruzó contra Pablo Duggan.

Cuando formaba parte de Argenzuela, se cruzó en varias ocasiones contra Diego Brancatelli -que era el conductor en reemplazo de Jorge Rial- lo cuales la hicieron retirarse del estudio totalmente deprimida y hasta presentó su renuncia una vez finalizado el año justamente porque ya no podía continuar teniendo esa convivencia en las cuales era algo cotidiano que, muchas veces a la semana, ambos se pongan a discutir por diferentes pensamientos.

A decir verdad, todas las discusiones tienen la misma vía... Es que Brey se muestra en varias situaciones de acuerdo con las elecciones que toma el gobierno de Javier Milei. Por lo cual, cada vez que se pone en debate algún tema social y actual, la primera en mostrarse a su favor es la conductora que, sin miedo al qué dirán, se planta en medio de la mesa para pelear la discusión.

Mariana Brey se cruzó con Diego Brancatelli en reiteradas ocasiones

Fue algo similar lo que sucedió esta vez, pero con Duggan. El tema de debate que se dio en el programa Duro de Domar fue sobre que los extranjeros que arriban a Argentina -ya sea de vacaciones o a vivir- pueden estudiar gratis en las universidades públicas así como también atenderse y realizarse tratamientos médicos en hospitales públicos, algo que a Brey, le parece desafortunado porque mencionó que se debería tener en cuenta y como prioridad a los argentinos y dejar en segundo lugar a quienes no pertenezcan al país.

El kenko: Brey vs. Duggan

En este caso, la periodista defendió una de las iniciativas que quiere tener el Gobierno electo que es la de justamente comenzar a cobrarles a quienes no sean argentinos el hecho de estudiar o mismo atenderse en hospitales públicos.

Ahí mismo, Duggan como conductor del programa, puso una pausa en su discurso y comenzó de manera altanera y agresiva, a rechazar lo dicho por Brey y hasta intentar callarla y rebajando todas sus palabras.

Pablo Duggan protagonizó una agresiva discusión con Mariana Brey

El conductor mostró su peor faceta y se la agarró contra Brey, por pensar distinto a él -y porque claramente es mujer- se sintió con el poder de levantarle la voz y hasta mandarla a callar al dicho de: "Si no sabés, no hablés".

💣Bombita. ¿Cuál fue su excusa? Su esposa es oriunda de Venezuela, vive en Argentina desde hace años y en caso de que el gobierno libertario comience a cobrarles todo a quienes no estén nacionalizados, ella podría caer en la volteada.

Cuando Brey mencionó como un "gasto" el hecho de que los extranjeros utilicen los servicios públicos, Duggan le consultó: "A ver... ¿Cuánto gasto pensás que es eso? ¿Cuántos extranjeros pensás que hay en la Argentina?", lo cual la periodista le respondió que no sabía y que no tenía "ese número". "Entonces no te metas en ese jardín porque quedás mal", le indicó Duggan, lo cual hizo que se desate toda la furia y se dé el comienzo de una pelea en vivo y en directo: "Yo hablo de lo que quiero, eh", aclaró ella a los gritos.

Mariana Brey se enfrentó a Pablo Duggan

Lejos de quedarse callada, siguió: "Yo me meto donde quiero y sin pedir permiso. No tengo ese número porque a vos te gusta hablar de números y yo te hablo de realidades. Acá a los extranjeros se los atiende gratis en los hospitales púbicos, y usted, señora -mirando a la cámara- tuvo que abandonar la prepaga porque no llega a pagar la cuota".

En ese momento, cuando sus compañeros intentaron ponerle un freno a la discusión, Duggan interrumpió, tomó la posta y manifestó: "Pará, pará... yo quiero aclarar esto porque me toca de cerca, a mi me toca de cerca porque mi mujer podría ser considerada extranjera. Ella vino de otro país y pasó de ser una persona que llegó, después tuvo documento argentino y es residente", en esa misma línea y a modo de chicana le preguntó en varias ocasiones a los gritos y con un tono totalmente sobrado: "¿Los residentes son extranjeros para vos?".

"Eso lo estás diciendo vos", le indicó Brey y sumó: "Si a vos te tocó de cerca es un problema tuyo, no estoy hablando ni de vos ni de tu mujer". Ante eso, Duggan le retrucó: "Entonces estás hablando pavadas". Y cuando la conversación parecía que no podía estar peor y que el ambiente no podía estar más caldeado, la panelista lanzó: "Yo no hablo pavadas. Pasa que para vos todo lo que digo son pavadas. Ese es un juicio de valor que hacés sobre lo que yo digo todos los días en este programa".

El buen ambiente laboral se lo olvidaron a la vuelta de la esquina, porque Duggan continuó con su tono agresivo preguntándole: "¿Los residentes son extranjeros para vos?" y continuó: "¡Si no sabés, no hablés!", mandándola a callar delante de todos sus compañeros. Ahí mismo, Brey puso un freno sin dejar pasar la cuestión y gritó totalmente enojada: "No, pará, pará... a mi no me tratés de estúpida eh. Lo único que dije, es lo que dije".

Ángel de Brito defendió a Mariana Brey.

Sin embargo, cuando Brey ya había tomado la decisión de bajarse de aquel ring mediático que se dio solamente por opinar distinto, Duggan repitió: "No sabés del tema", mandándola a callar.

De Brito durísimo contra C5N

Si bien el escándalo se divulgó rápidamente por todas las redes sociales, porque duró pocos minutos pero llamó mucho la atención el enojo y la agresión entre compañeros, el único que quiso hacer hincapié sobre lo sucedido fue Ángel de Brito que en su cuenta oficial de Twitter (ahora X) se manifestó defendiendo a quien fue la panelista de LAM, programa conducido por él.

"En C5N la tienen para forrearla?", consultó, dado que Brey es probablemente una de las pocas que opina, piensa y habla distinto al resto: "Ya la maltrataron todos los nabos de Argenzuela", siguió haciendo hincapié en que la periodista renunció a aquel programa por eso y por último, se preguntó: "¿Ahora Duggan?".