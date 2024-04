Secuestraron y atacaron sexualmente a una joven de 20 años: eran tres los hombres que grabaron toda la secuencia

El sábado por la tarde, mientras el anochecer caía en la ciudad de Sáenz Peña ubicada en la provincia de Chaco, un caso de horror sacudió y cambió para siempre la vida de una mujer, cuya identidad se encuentra reservada. Denunció haber sido atacada sexualmente por tres hombres en un descampado mientras se dirigía hacia el domicilio de su madre.

El hecho sucedió el sábado 27 a las 19 horas y fue cerca de las 21:45 cuando la joven de 20 años se acercó a la División Violencia Familiar y Género a denunciar haber vivido un suceso terrorífico y escalofriante hacía pocos minutos atrás. Según pudo indicar, el episodio se dio en las cercanías del Barrio Matadero al costado del quincho Las Cañas cuando caminaba en dirección hacia la vivienda de su progenitora.

Ciudad de Sáenz Peña ubicada en la provincia de Chaco

Según pudo indicar la víctima, mientras realizaba la caminata escuchó que dos motos se aproximaron hacia ella desde la Ruta Nacional N°16 y en ese intervalo se bajaron tres hombres los cuales pudo identificar algunos pequeños rasgos de lo que llegó a ver: eran de contextura delgada, tez oscura, aproximadamente medían entre 1.70 y 1.80 y uno de los que más pudo observar, tenía tatuajes en su cuello y del lado izquierdo del rostro.

Fue a partir de ese momento en que todo comenzó a ser cada vez más oscuro. Uno de los tres hombres se abalanzó sobre ella, la arrojó hacia el piso, le ató los pies y las manos con una soga que tenía guardada en la moto y, cuando ya la tenían atrapada, un auto rojo que llegó en ese mismo instante fue hacia la esquina de ese lugar y regresó, para hacer una especie de "campana" chequeando que nadie se encuentre en las aproximaciones del lugar.

Departamento violencia, familiar y de género

Sus gritos de ayuda no pudieron trasladarse hacia ningún lugar porque la calle no estaba habitada. A partir de que los tres hombres chequearon que nadie pasaría por ahí, hicieron lo peor: la llevaron hacia un monte y abusaron sexualmente de ella.

Pesadilla y horror

Pareciera que todo estaba fríamente calculado por los hombres: la llevaron hacia el monte mientras otros dos se encargaron de bajar las motos hacia el mismo lugar. Ahí fue en donde la joven de 20 años dejó de ver lo que estaba sucediendo... una remera tapó sus ojos y su boca para que no pudiera emitir sonidos.

La denunciante, a pesar de no haber podido ver nada a partir de ese momento, expresó los escalofriantes sucesos que le hicieron los tres varones a la vez: "Me tiraron al suelo boca arriba, me bajaron los pantalones y me dejaron totalmente desnuda de la cintura para abajo. Ahí, los tres comenzaron a penetrarme de diferentes lugares", escribió en su denuncia penal, según dieron a conocer fuentes cercanas al caso.

La Policía de Chaco arrestó a uno de los sospechosos.

"Uno de los hombres me penetró vaginalmente y a la vez, otro de manera anal y otro vía oral", describió. Seguido a eso, contó que además la violentaron con patadas, que la obligaban a que se quede quieta y que se reían y disfrutaban de lo que hacían entre los tres. Aun así, confirmó que no era argentinos, que tenían una tonada en sus palabras como si fuesen extranjeros y que ella lo único que escuchaba eran insultos y la rotunda frase "Fílmale bien", lo que le hace entender que también fue grabada mientras abusaban de ella.

Dentro de todos los horribles detalles, la mujer recordó que los abusadores la tuvieron una hora entre que la ataparon, abusaron y soltaron, dado que no le robaron el celular y pudo observar la hora ni bien la dejaron salir. En el momento en que los tres hombres escaparon, la víctima caminó hacia la calle y pudo encontrar la ayuda de un hombre del cual no recuerda exacto cómo era.

Ya hay detenidos

"Pasó un hombre con un carro y le pedí si me podía alcanzar hasta mi casa", describió la denunciante chaqueña, pero no tiene en claro cómo era aquella persona. Sin embargo, sí pudo dar algunos datos o detalles de los tres hombres que abusaron de ella, por lo que teniendo en cuenta la denuncia, los rasgos, tatuajes, altura y medidas el personal de investigación comenzó a buscar a los sospechosos para que sean detenidos.

Con el correr de las horas, según los datos aportados de la víctima indicando el barrio en el que sucedió y los tatuajes en el cuello de una de las personas que abusó de ella, la Policía arribó hacia el lugar y luego de varias horas de introspección en el lugar, pudieron dar con un sujeto que podría ser un sospechoso dado las similares características que tenía con la descripción abordada por la mujer.

Fiscal Gustavo Valero

Al hombre se lo detuvo rápidamente y fue trasladado hasta la División Violencia Familiar y de Género en donde se investigará si es culpable o no. Además, en las últimas horas se dio con los otros dos implicados y continuarán por el mismo camino. En el caso, interviene la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo de Gustavo Valero, en la causa por "Abuso Sexual".