"No los voy a abandonar": el emotivo mensaje de Yamil, uno de los sobrevivientes del accidente en México

El trágico accidente que se llevó la vida de cinco turistas argentinos y un conductor mexicano en Playa del Carmen impactó por completo a los familiares que tuvieron que enterarse de todo a kilómetros de distancia. Aunque también detrás de tanta desgracia, existió un costado milagroso de la historia. Es que la situación también contó con dos sobrevivientes: Yamil Lucas Figallo de 30 años y Micaela Papiermeister, de 23.

La chica, una fotógrafa de Berazategui, lucha por su vida y se encuentra en una situación crítica. Esté miércoles volverá a ser operada a causa de un derrame interno que se hizo, a partir de las heridas internas con las que quedó. Se encuentra sedada, tiene un codo quebrado y tres fracturas en vértebras cervicales. En la primera cirugía le habían sacado el bazo y su madre viajó en avión el lunes para estar con ella.

Los mensajes que subió a sus historias uno de los sobrevivientes del accidente de Playa del Carmen donde murieron cinco turistas argentinos.

La realidad de Figallo es algo más positiva y distinta, al menos en cuanto al panorama de gravedad. A diferencia de la joven, que está en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), él reposa en una habitación común, donde convive con todas las lesiones que se hizo, pero sin ninguna que le haga correr riesgo a su vida.

Entre tanta desgracia, Yamil reconoce el milagro que significa que se encuentre vivo y fuera de peligro, y así lo manifestó en su Instagram, en donde compartió mensajes de agradecimiento en sus historias. "Quiero darle las gracias a todos y todas por los mensajes, la ayuda y el apoyo que me están dando", escribió.

A su vez, repasó el diagnóstico con el que cuenta y repasó todas las lesiones que sufrió. "Tengo nueve fracturas, seis de costillas, son tres de cada lado. Tres vértebras de la columna, dos lumbares y una torácica. Seguimos haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuánto sepa se los contaré", adelantó.

"Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan les prometo que yo no los voy a abandonar", aseguró, en un mensaje que refleja la importancia que tuvo para él el apoyo de anónimos y conocidos para que su recuperación sea la mejor posible. "Y por último y no menos importante: no encuentro palabras para describir lo que me ha tocado vivir", agregó.

"Quiero darles desde mi lugar mi más sentido pésame a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y del chofer de la VAN. Que el universo los tenga en la gloria a todos", pidió Figallo, todavía evidentemente impactado por la tragedia que lo envolvió a él y a los suyos.