Quién es Domingo, el jubilado y ex militar que es juzgado por acribillar a su nieto

El 13 de junio de 2022, el nombre de Domingo Faustino Verna, un jubilado de 78 años, comenzó a recorrer con fuerza las redes sociales y los medios de comunicación debido a que había asesinado a su nieto Brian Verna, de 29, en la puerta de su casa en la calle Cobián al 600, en Bahía Blanca. El violento episodio, que quedó grabado por las cámaras de seguridad del hogar, se desató tras una feroz discusión en la que Brian intentó agredir a su abuelo.

De hecho, tal y como se puede observar en las imágenes, el joven golpeó al jubilado mientras su novia, que se encontraba en el lugar, intentaba detenerlo sin éxito. Después de que se separaron, Domingo ingresó a su casa y Brian se retiró del lugar. Pero tan sólo un puñado de minutos después, la víctima regresó y comenzó a golpear el portón de la vivienda. En ese momento, el hombre salió de la casa armado con un revólver calibre 32 y le disparó al menos cinco veces, hiriéndolo de gravedad.

Brian cayó en el jardín de su abuelo y murió en el lugar. La policía, al llegar, encontró el cuerpo sin vida de del joven y detuvo a Domingo, quien presentaba algunas lesiones menores producto del forcejeo anterior. Durante la inspección de la vivienda, además del arma homicida, se encontraron otras armas y un palo de escoba quebrado. La autopsia reveló que Brian había recibido disparos en el abdomen, tórax, cuello, mejilla y hombro.

El fiscal Jorge Viego imputó a Domingo por homicidio calificado por el vínculo y el uso de arma de fuego, alegando un posible exceso en la legítima defensa. Sin embargo, el anciano fue liberado poco después debido a su avanzada edad y la pena correspondiente para el delito. Para Mariel, la mamá de Brian, no hay dudas: su papá le tendió una trampa a su nieto para asesinarlo. "Si mi papá se sentía amenazado porque mi hijo lo había golpeado, podía haber llamado al 911″, aseguró.

El juicio oral contra el jubilado comenzó este martes en el Tribunal en lo Criminal N°1, a más de dos años del hecho. Verna será juzgado por exceso de legítima defensa, aunque la querella busca que lo condenen por homicidio agravado por el vínculo, acusación por la que podría recibir una pena de prisión perpetua. "Fue un hecho premeditado. Cuando mi hijo lo golpeó, mi papá cerró el portón de su casa y fue a buscar el arma. Y cuando Brian volvió y le dio patadas a la puerta, no le bastó con darle un tiro: fueron cinco disparos en zonales vitales. Mi hijo estaba desarmado. Está todo filmado", aseguró Mariel en diálogo con TN.

El juicio se desarrollará hasta el viernes 25 de octubre donde desfilarán alrededor de 60 testigos. En la primera jornada se sortearán los 12 ciudadanos que conformarán el jurado popular, para luego comenzar con el debate. Pese a la acusación, el jubilado no tuvo ninguna prohibición para salir de su casa, pero vecinos y familiares detallan que el hombre no suele salir de su vivienda, lugar donde ocurrió el crimen. Domingo Verna, además de ser un militar retirado, era el presidente de la Sociedad de Fomento La Rosendo López, una institución que ha impulsado diversas mejoras comunitarias desde 1988 en Bahía Blanca.

Brian recibió cinco tiros en el estómago, pecho, cuello, mejilla y hombro

Según vecinos y familiares, su carácter siempre fue conflictivo y violento, con múltiples antecedentes de enfrentamientos. Incluso, algunos afirmaron que solía amenazar a los niños del barrio con una carabina para que no hicieran ruido en la plaza. El asesinato reavivó historias de violencia dentro de la familia. Testimonios de allegados indicaron que la relación entre Domingo y su nieto, que sufría trastornos psiquiátricos, había estado marcada por abusos y maltratos desde la infancia de Brian. Una mujer cercana declaró que el joven había crecido en un entorno lleno de violencia física y psicológica, lo que contribuyó a su comportamiento impulsivo.

Quién es Domingo Faustino Verna

Domingo Faustino Verna tiene 78 años, es un militar retirado y también era el titular de una Sociedad de Fomento de la zona, la Rosendo López. La sociedad de fomento se constituyó el 7 de enero de 1988 y Miguel Angel Celendano fue su primer presidente. En 2009, los socios -con Domingo Verna, quien era el presidente hasta el momento del asesinato- concentraron sus esfuerzos para que el espacio tuviera gas, una cocina y agregara otra batería de baños para completar el salón y poder alquilar su uso para múltiples fiestas y otros acontecimientos. Algo que lograron.

La casa donde ocurrió el crimen

Por entonces, el jubilado agregó que las viviendas del Bahía Blanca (conocido como Banco Provincia, porque esa entidad lo financió, en los años 60), son antisísmicas y de muy buena calidad, y que, incluso, se entregaron con pavimento y teléfono. En diálogo con el medio local La Nueva, Verna sostenía que los problemas de la inseguridad "son los mismos que padece la ciudad, pero que, últimamente, no han sufrido hechos graves y que la situación parece bastante controlada".

Verna comenzó siendo tesorero de la Sociedad de Fomento La Rosendo López, pero con el tiempo llegó a la presidencia. "Con mayor presencia vecinal, se podrá impulsar muchas más obras. ¿Cómo llegué a la sociedad de fomento? Fue en 1987, cuando asistí a la primera reunión para la integración de la directiva. Miguel Angel Celendano estaba a la cabeza y el 97 por ciento de los vecinos era del Rosendo López. Como faltaban completar cargos, me dio vergüenza y levanté la mano, porque del barrio Bahía Blanca sólo éramos tres. Con el tiempo, me fui formando, pero lo más importante es asumir el compromiso con responsabilidad", explicaba por entonces.

El 13 de junio de 2022 Brian Batalla Verna fuie brutalmente asesinado

De acuerdo con varios testigos y familiares del jubilado, la relación con su nieto Brian estuvo marcada siempre por la violencia tanto física como psicológica. "Brian y yo estuvimos toda nuestra infancia juntos, por suerte yo me pude escapar de eso y él no pudo. Lamentablemente él no tuvo una infancia muy buena que digamos, mucho maltrato, mucha violencia tanto física como psicológica que fue lo que lo llevó al punto de actuar, tanta provocación que tuvo de su abuelo y su mujer y se tuvo que defender como pudo y terminó en esa desgracia", reveló una mujer que pidió mantener en reserva su nombre en el programa Nunca es Tarde.

En ese sentido, aseguró que el joven asesinado "no tenía problemas de adicciones". "Vamos a esperar las pericias, porque si fue así allí se va a saber la verdad. Domingo está mintiendo, eso lo va a determinar las pericias, para que se sepa que no es verdad". La mujer insistió y remarcó que el jubilado "siempre fue violento" con todos en la familia. El tema de violencia tanto con todos sus nietos, con la gente del barrio. Les apuntaba con una carabina a los chicos para que no hagan ruido en la plaza. Siempre fue muy violento, tanto psicológicamente como físicamente", sostuvo sobre el ex miembro del ejército.

En esa misma línea, Mariel, la madre del joven asesinado, siempre aseguró que el crimen fue "premeditado", que su padre es un hombre "violento" y que habitualmente acosaba a su hijo porque le debía dinero. "Yo sé que la decisión de lo que pasó de mi padre fue premeditada", había dicho años atrás. Además, sostuvo que aquel lunes "cerró el portón, fue a buscar el arma y le dijo a mi mamá que cierre la puerta". "Ahí pasó todo y yo lo vi, nadie me lo transmitió. Siempre fue violento, imponente y aplicando su profesión contra todo, tanto en la vida diaria, en la familia, en todo", en referencia a que es un militar retirado. "Yo no me trataba ni con él ni con mi madre", agregó.

En ese sentido, la mujer señaló que "siempre su concepto era que yo era la culpable de lo que le pasaba a mi hijo", a quien le diagnosticaron un trastorno de personalidad y de conducta. "Brian es mi vida, a pesar de tener sus problemitas nerviosos y desde los seis años ha sido atendido con un neurólogo en Buenos Aires", contó la mujer, quien agregó que su hijo "fue atendido en la adolescencia, siempre fue tratado y debía estar medicado psiquiátricamente". "Yo me mudé acá y mis padres le retiraron la medicación, la culpa de que mi hijo sea así era toda mía, siempre me culparon de que mi hijo era así por culpa mía", manifestó, entre lágrimas.

La sociedad de fomento que dirigía el ex militar

Y sentenció: "Mis padres no asumieron nunca que mi hijo está enfermo mentalmente, el diagnóstico de mi hijo son trastornos de personalidad y de conducta", dijo al indicar que el muchacho "no estaba tratado porque era mayor de edad y no lo podía obligar a tratarse. El requería de una medicación para controlarse. Mi hijo no era malo, era un bueno hijo. Ha tenido sus problemas de conducta, pero lo traté y en ningún momento lo abandoné".