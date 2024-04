Salió en la tele y terminó presa: la Justicia la buscaba por prostituir y abusar a sus cuatro hijos e hijas

La División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad detuvo el último viernes en la vía pública a una mujer en situación de calle que el miércoles anterior había salido en vivo en un móvil televisivo protestando por el paro de colectivos. La Justicia la había imputado desde el 8 de enero, junto a su ex pareja, por los delitos de reducción a la servidumbre y abuso sexual con acceso carnal agravado, de los cuales las víctimas habían sido sus cuatro hijos e hijas.

La mujer de 43 años nacida en Paraguay, de iniciales N.B.M.G., fue apresada en la intersección de las avenidas Santa Fe y Callao, con las mismas muletas con las que había aparecido frente a las pantallas televisivas. La causa en su contra se había iniciado cuatro años atrás en el Juzgado N°4 que encabeza Martín Yadarola, aunque lo ocurrido no es tan trivial como esta descripción.

La mujer paraguaya de 43 años cayó por los delitos de reducción a la servidumbre y abuso sexual con acceso carnal agravado.

Según la causa que investiga a ella y a una ex pareja, actualmente detenida por otros delitos, que a su vez es padre de uno de sus hijas, fueron al menos cinco las oportunidades en donde los cuatro menores fueron víctimas de ataques sexuales, los cuales pudieron ser perpetrados porque sus "padres" se aprovecharon de la convivencia que tenían, ya que eran quienes tenían a su cargo la guarda de los niños y adolescentes. La investigación aseguró que fue la mismísima N.B.M.G. la encargada de entregarlos.

Los hijos son dos varones y dos mujeres, que todavía son menores y así lo eran cuando fueron víctimas de los ataques sexuales. Estos nacieron en 2009, 2010, 2012 y 2018, y fue en febrero de 2021 que quedaron en adopción por disposición judicial, tal como le informaron a la detenida.

Su ex pareja ya había quedado detenida en septiembre de 2020, cuando fue a declarar junto a N.B.M.G. Aunque su captura tuvo que ver con otros delitos y no estos por los que está imputado desde enero de este 2024. La detenida estaba en situación de calle y no tenía un domicilio registrado. Aunque sus hijos y víctimas de ella, sí lo tenían. Se trata de un hogar de niños de Villa Martelli, al cual fueron trasladados cuando quedaron en adopción.

Lo insólito de la detención de la mujer paraguaya no sólo reside en que se entregó sin querer, tras hablar a las cámaras de la televisión del canal TN que se encontraba en las inmediaciones con la intención de entrevistar a los pasajeros de colectivos. El lugar en donde fue capturada es uno de los más populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y cotidianamente es registrado por una decena de cámaras a las cuales las autoridades tienen acceso.