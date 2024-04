Dannan, el influencer de ultraderecha reculó y pidió una probation: deberá hacer un taller sobre violencia de género

Manuel Jorge Gorostiaga, más conocido como Emmanuel Dannan, es conocido en el mundo de las Fuerzas del Cielo por ser uno de los youtubers más famosos por su contenido de ultraderecha además de ser un asiduo usuario de la red social X (antes Twitter). Es famoso también por generar contenido agresivo, machista y misógino; ahora, fue denunciado y deberá cumplir 40 horas de trabajo comunitario.

El tuitero fue denunciado por la periodista Marina Abiuso que fue hostigada por varios días por publicar contenido sobre la causa de Lucio, un niño que falleció tras sistemáticas golpizas que le propiciaban su progenitora y su pareja.

Emmanuel Dannan

Los mensajes contra Abiuso fueron tantos, que se vio obligada a llevar el caso a la Justicia que terminó caratulándola como "campaña de hostigamiento sistemático por motivos de género".

Amnistía Internacional Argentina, que siguió el caso desde muy cerca, confirmó que Dannan: "Fue uno de los principales autores de la campaña que tuvo por objeto desacreditar públicamente y silenciar a la periodista, por entonces editora de Género en un canal de noticias, por ser referente de las agendas que promueven la igualdad".

Emmanuel Dannan y Javier Milei

La misma periodista contó en varias entrevistas en medios de comunicación que tuvo que cerrar sus redes sociales por el nivel de hostigamiento sobre su persona. Amnistía Internacional también expresó que hubo: "Innumerables amenazas de violación y de muerte" y que tras esa situación, Abiuso se vio perjudicada en: "Su desarrollo profesional, su salud mental y su libertad de expresión".

Así las cosas, el influencer de ultraderecha pidió una probation para que la causa no se eleve a juicio. Por lo tanto, deberá cumplir con tareas comunitarias que realizará durante 40 horas además de que deberá desarrollar un taller de formación contra la violencia de género.

💣Bombita. El taller que deberá cursar Dannan es sobre Género y Violencia Intrafamiliar del Programa de Educación en Derechos Humanos.

La decisión la tomó la justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, falló a favor de la periodista a la que protegió de nuevos ataques de Dannan que no puede acercarse a ella, tampoco nombrarla en ninguna red social; tampoco puede mandarle cartas, ni nombrarla en pancartas, tiene prohibido contactarla por teléfono ni él ni otras personas allegadas a él.

Emmanuel Danann

No es la primera vez que denuncian a Dannan. Hace solo un mes también fue llevado a la justicia, esa vez por una mujer trans que le denunció por haber posteado una foto suya ridiculizándola justo en el Día Internacional de la Visibilidad Trans.

El descargo de Marina Abiuso

"Hoy se cerró una etapa que decidí atravesar en silencio para que hablara la Justicia. Y también porque soy consciente de las limitaciones para defenderme", empezó la comunicadora y siguió: "Sé que incluso con pruebas y sentencia, habrá quienes sigan creyendo las mentiras que se difundieron sobre mí. Le hablo al resto: Hace tiempo tomé la decisión de denunciar las amenazas de muerte y violación en mi contra. Fueron muchos. Hasta mi madre tuvo custodia policial en su domicilio. Yo todavía tengo un botón antipánico. A pesar de los nombres falsos y de la falta de colaboración de las plataformas, ya hay cuatro personas cumpliendo probation. Hoy se sumó un quinto: Emmanuel Dannan (Manuel Jorge Gorostiaga)".

Además destapó: "Él mismo pidió la probation para evitar un juicio, justo un día después de que recibiera otra sentencia en contra por discriminación. Eso no impidió que amigos suyos (con acceso a la causa) dijeran a la vez que yo quería mandarlo preso".

El posteo de la periodista

Sin embargo, Abiuso se encargó de desmentir estas versiones: "No es cierto. Cuando el fiscal pidió diez días de prisión yo me presenté en la causa diciendo que no estaba de acuerdo. Ya sé que la verdad no es un valor en las redes, pero yo soy periodista. Sabrán disculparme el berretín".

Para terminar, Marina dijo contundentemente: "Soy periodista, decía. Desde 2002 cuando atendía teléfonos en la radio por 75 lecop. La libertad de expresión y de prensa me parecen valores fundamentales. Como periodista, como activista, como ciudadana. Denunciar hostigamiento y amenazas no es contra la libertad sino para protegerla. Porque el dispositivo de ataque que aplicaron conmigo es un intento de disciplinamiento que creo que es necesario señalar. Urgente".