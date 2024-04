José "Pepe" Mujica contó que tiene cáncer: sentimental y profundo mensaje para la juventud

El expresidente y dirigente del Frente Amplio José "Pepe" Mujica anunció que está atravesando la peor de las noticias: le descubrieron un tumor en el esófago que podría inducirlo a fuertes tratamientos médicos.

Frente a la bandera de su partido político y la infaltable bandera uruguaya, Mujica pronunció las novedades sobre su salud: "Necesito informarles que el viernes pasado (26 de abril) concurrí a hacerme un chequeo y se descubrió que tengo un tumor en el esófago", expresó sin rodeos.

José "Pepe" Mujica

Además, Pepe contó: "Es algo obviamente muy comprometido y que es obviamente complejo en mi caso porque padezco de una enfermedad inmunológica desde hace más de 20 años que me afectó entre otras cosas los riñones, lo cual me pone al frente de obvias dificultades como quimioterapia, cirugías", dijo Mujica frente a un auditorio que lo escuchaba absorto y añadió: "Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis para saber cómo sigue esta historia".

Muy fiel a su estilo, el ex presidente uruguayo admitió: "Les quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre pero me siguió pastoreando todos estos años", dijo y confesó: "Seguramente que por obvias razones esta vez me parece que esta vez viene la guadaña".

Mujica en su casa de Uruguay

Como muchas veces en su vida, Mujica transita el peor parte médico con esperanza y fortaleza: "Mientras tanto, mientras pueda yo voy a seguir militando con los compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras y con mis gallinas. Mientras haya aguante voy a estar".

El profundo mensaje a los jóvenes

Como ya es una bandera en su vida y en sus discurso, Mujica de 88 años, expresó palabras de aliento para los más jóvenes: "Quiero agradecerles y transmitirle a las pibas y a los pibes de este país, a los jóvenes que la vida es hermosa y se gasta, se va".

Emocionado y muy seguro de sus palabras, Mujica expresó qué es lo importante de la vida: "El quid es empezar de vuelta cada vez que uno cae, y, si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor; que no se dejen engatusar por el odio y que no se dejen atrapar por la droga; que no se queden solos, nadie se salva solo", dijo.

Mujica dio un profundo mensaje para los más jóvenes

Además, incentivó a la lucha política: "Pidan colaboración, luchen. La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad y si no la utilizamos no somos libres. Por eso respeto el desafío que tienen las nuevas generaciones".

Y, para terminar, Mujica dio un mensaje inesperado: "La vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces, sinceramente"; para terminar la conferencia, el militante uruguayo dijo fuerte y claro: "Por lo demás estoy agradecido y al fin y al cabo ¡que me quiten lo bailado!".

Recomendación para cinéfilos

Si se quiere conocer la historia de vida, lucha, militancia y resistencia de José "Pepe" Mujica y sus compañeros de militancia, la película recomendada es "La noche de 12 años".

Este filme -que se puede ver en la plataforma Netflix- está basado en el libro Memorias del Calabozo de Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro.

Mediante las espectaculares actuaciones de Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort, César Troncoso, César Bordón, Mirella Pascual, Nidia Telles, Silvia Pérez Cruz y Soledad Villamil se cuenta la historia de encierro y aislamiento que vivieron Mujica y sus compañeros Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro durante la dictadura cívico militar uruguaya que tuvo lugar entre los años 1973 y 1985.