Dillom confesó lo más íntimo: "Buscaba pastillas y me encontré con algo muy valioso"

A pocos días de lanzar Por cesárea, su último álbum, Dylan León Masa, mejor conocido como Dillom, dejó un mensaje cargado de conciencia respecto al cuidado de la salud mental, cuando durante su paso por Soñé que volaba de Olga, el streaming que conduce Migue Granados, confesó la razón clandestina por la que comenzó a ir a la psicóloga: "Yo solamente estaba en busca de pastillas y realmente me encontré con algo muy valioso", precisó el cantante.

El ida y vuelta comenzó cuando le preguntaron si se atendía con algún profesional de la salud mental: "Hago terapia, sí. Todas las semanas. Hace como siete u ocho años", reveló el joven de 23 años. "¿Cara a cara?", indagó el conductor. "No. De hecho eso es muy loco. En persona no nos vemos desde hace cinco años. Quedó así desde la pandemia y dije: 'Está bueno esto, para qué voy a levantar el orto e ir a un consultorio'", bromeó.

"Arranqué más o menos a los 16, 17, porque tenía bastantes problemitas (Risas)", continuó Dillom. "¿Realmente sabés por qué fui? Porque en ese momento estaba tomando muchas pastillas, tipo clonazepam, y estaba cansado de ir a conseguirlas de manera ilegal", reconoció el artista.

Ante la confusión acerca de que no era la persona que debía recetarle psicofármacos, el joven relativizó la anécdota: "Era guachín y dije: 'Mándenme a una psicóloga, a ver si de ahí me pasan a un psiquiatra y puedo conseguir pastillas más fácil'", recordó. "Fui con un propósito. Y en el proceso fui y me re sirvió, de la nada me cambió la vida. Nunca me recetó pastillas, por suerte", añadió enseguida.

La carrera de Dillom viene en franco ascenso y en su último disco tuvo colaboraciones de Andrés Calamaro y Lali Espósito

"¿Por qué te cambió la vida?", le consultó Granados, sorprendido con la historia de vida del artista juvenil. "Porque de la nada encontré un espacio que me hizo muy bien, podía contar mis cosas, llegar a nuevas conclusiones, y entender otras cosas. Yo solamente estaba en busca de pastillas y realmente me encontré con algo muy valioso", celebró.

Dillom publicó su último álbum Por Cesárea el 26 de abril de 2024. Allí grabó Mi peor enemigo con Andrés Calamaro y La carie con Lali Espósito. El lanzamiento viene en franco ascenso en cuanto a las visualizaciones, al igual que su carrera musical. Uno de los ejemplos respecto a esta realidad es la versión propia que hizo en Cosquín Rock de Señor Cobranza, el hit de Las Manos de Filippi que popularizó Bersuit Vergarabat.