La feroz interna de la familia Homs por De Paul: de la furia de Camila, al llamado de Rodrigo

Dos semanas atrás, cuando Tini Stoessel lanzó su nuevo álbum "Un mechón de pelo", los fans estallaron: se trata de la primera vez que la cantante se refiere en sus letras a su vida privada. Una de las canciones que más llamó la atención fue "Ni de ti" que habla específicamente de su relación con Rodrigo de Paul, la guerra con Cami Homs y los entredichos de la gente.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Las frases que tiene aquella canción son más que directas y polémicas. Del lapidario "dicen que una familia rompí", hasta la respuesta con tintes de amenaza a Homs: "Yo no me robé a nadie, yo sí tengo pruebas".

Pero eso no es todo. Tini también explicó el motivo por el cual tardó tanto en contar su verdad y desmintió así uno de los rumores que el entorno de la modelo intentó instalar desde el inicio del escándalo: que la cantante no se llevaba bien con los hijos del futbolista. "Me quedé callada para que a los niños no les duela", explica en la canción, en una clara alusión a Francesca y Bautista.

Pocos días después, fue Horacio Homs quien rompió el silencio en LAM, ya que su hija no puede hacerlo por el bozal legal que le aplicó el futbolista. Lejos de calmar las aguas, el padre de Camila se cansó y reveló que, pese a las desmentidas de la propia Tini, la relación entre ellos empezó cuando la modelo aún estaba embarazada de su segundo hijo.

"Cami es una chica muy reservada y por eso no sé si venía mal o no. Ella nunca me dijo por qué se separaron. Pero las cosas se dieron como se dieron y son de púbico conocimiento. Rodrigo se fue y nosotros estábamos calientes con él porque cualquiera se puede separar, pero Rodri fue desprolijo: Cami recién había tenido a Bauti y su otra relación empezó cuando Camila estaba embarazada", indicó.

Horacio y Camila Homs.

De igual manera, aclaró que tanto él como su familia no tienen nada en contra de Tini porque no sienten que fue ella la culpable de la ruptura, sino un "mal manejo" por parte del mediocampista de la Selección. No obstante, estas declaraciones no le cayeron para nada bien a Camila, quien decidió ahora declararle la guerra a nada más ni nada menos que a su progenitor.

Es que, a decir verdad, desde que llegó a un acuerdo económico por la división de bienes, la modelo aceptó el pacto con De Paul y no volvió a hacer declaraciones sobre el padre de sus hijos, ni su vida privada. Ni siquiera lo hizo cuando participó del ciclo Bailando por un sueño.

Camila Homs.

Fue el periodista Rodrigo Lussich quien dio a conocer la información en "Socios del espectáculo" asegurando que hoy en día las cosas entre la familia Homs se encuentran sumamente divididas por revivir un escándalo mediático hablando de la vida privada de Camila sin antes pedirle permiso.

Un dato no menor es que, mientras Horacio se paseaba por los canales declarando todo tipo de cosas, la modelo se encontraba en Miami de vacaciones con sus dos hijos y su madre, sin saber lo que estaba ocurriendo.

Rodrigo De Paul, Camila y Horacio Homs en una cena familiar.

Para desgracia de Camila, la desbocada en vivo y en directo de su progenitor no sólo le trajo una interna familiar, sino algo mucho peor: un llamado de De Paul totalmente agresivo en el que la responsabilizó a ella de haber vuelto a instalar en los medios su imagen de "infiel".

"A raíz de esa nota, Rodrigo llamó a Camila y la insultó de pies a cabeza. Ella no sabía que su padre iba a dar esa entrevista, no tenía idea por lo que esta historia tiene una tercera víctima: Horacio. Ahora su hija no le habla", indicó Lussich.