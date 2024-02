¿Se trató de un ataque sicario? Escuchó disparos, salió a "chusmear" qué estaba pasando y le dispararon

En los últimos años, la ciudad de Rosario se volvió una de las más peligrosas de la Argentina por la cantidad de balaceras, muertos y amenazas que se registraron. Tan solo en 2023, al menos 258 homicidios fueron registrados hasta el 31 de diciembre y se convierte en el departamento con más crímenes en la historia, muchos más que los que fueron denunciados en 2022.

Mientras que el gobierno provincial lucha contra el narcotráfico y las frases intimidatorias al gobernador Maximiliano Pullaro, los vecinos aún temen perder a un ser querido que quede en medio de una balacera.

Los vecinos de Rosario temen por los balazos.

Este fue el caso de un hombre que salió a mirar porque escuchó disparos. Sucedió por la noche en el barrio La Carne, cuando dos sujetos en moto dispararon contra una casa y luego contra una verdulería, donde cuatro personas se asomaron para mirar lo que pasaba fuera del local. Por estar desprotegidos, uno de ellos recibió un impacto en el hombro.

El primer ataque fue contra una casa de Laprida al 6300, donde por motivos que se investigan, dos personas en moto abrieron fuego contra la fachada y no se constataron lesionados por el tema. Según informó uno de los vecinos, los delincuentes dispararon para amedrentar y que no haya testigos, y el herido debió ser trasladado en un auto particular hasta el hospital Roque Sáenz Peña, donde le realizaron las primeras curaciones.

El hombre se encuentra internado fuera de peligro, mientras el resto de su familia es entrevistada por la policía para intentar reconstruir el hecho y averiguar si se trató de un ataque al azar o un movimiento sicario.

Bullrich habló sobre la inseguridad en Rosario: La mano dura a la orden del día

Patricia Bullrich recalcó que Rosario está "muy picante" y que se está ocupando de la inseguridad junto al gobernador Maximiliano Pullaro, con otros funcionarios, como el secretario de Narcotráfico, Martín Verrier.

La policía investiga el hecho.

En diálogo con Infobae, indicó: "Nos interesa adaptar el modelo de Bukele. La violencia en Argentina está fuerte. El último fin de semana hubo muertos en el fútbol, fue un verano con peleas permanentes, banditas. El modelo de la mara es complicado, pero vemos el aumento de nivel de violencia de bandas que se cruzan, o los enfrentamientos en boliches. Esa violencia, trabajar sobre eso, nos interesa".

"Cuándo fue la asunción de Milei, Bukele no vino. Vino, en cambio, su ministro de Seguridad. Tuvimos intercambios, una charla, sobre la problemática y cómo ellos habían disminuido el delito. Quedamos en organizarnos una visita allá sabiendo que la problemática de ellos es re difícil, re dura, pero que lograron una baja muy, muy importante. Me sorprendió que surgiera mi nombre, pero se ve que el ministro lo habló. Todavía no retomamos el tema", explicó la ministra sobre la mano dura del autoproclamado nuevo presidente de El Salvador.