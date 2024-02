"La agarró, la tiró al suelo y le dijo 'eres mi puti...'": el crudo relato que complica a Dani Alves en el juicio por "violación"

Dani Alves está declarando en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven española a la que agredió sexualmente, y con penetración, en el baño de un boliche de Barcelona. El juicio se desarrolla con total rapidez habiendo declarado la denunciante y otros seis testigos que vieron lo que sucedió aquella noche de terror. De esta manera, el futbolista de Brasil podría cumplir una prisión de 12 años si se determina que los relatos son fehacientes. E

El calvario de la denunciante empezó el 31 de diciembre de 2022 en el boliche Sutton de Barcelona. Luego de radicar la denuncia, el futbolista permanece en prisión preventiva a pesar de que pidió su libertad condicional, la cual fue rotundamente negada por la Justicia española al considerar que había riesgo de fuga por dos puntos claves: cuenta con recursos económicos elevados y además Brasil no tiene acuerdo de extradición, tal como pasó con el caso de Thelma Fardín y Juan Darthés.

Dani Alves

Durante el juicio testificaron 28 personas y se prevé que el miércoles 7 de febrero de 2024 se llegue a conclusiones. El juicio está marcado a fuego por los medios de comunicación (hay alrededor de 270 periodistas acreditados) que siguen de cerca el caso y es por esta misma razón que se trabaja muchísimo desde la defensa de la denunciante para proteger su identidad.

Alves parece cada vez más complicado: desde que le llegó la causa hasta la jornada del juicio cambió cinco veces su relato. Al principio dijo que sólo fue una felación consentida en el baño, pero cuando se presentaron los estudios de ADN de la denunciante, el futbolista tuvo que confesar que sí hubo acceso carnal.

Lucía Alves, la madre del futbolist que saltó a la Justicia y compartió fotos de la denunciante

El Código Penal español dicta para este tipo de crímenes hasta 12 años de prisión. Por esta razón, la defensa del futbolista está desesperada y alegan que había consumido demasiado alcohol como para tener registro de lo que estaba haciendo, por eso presentará como medio de prueba los tickets de las bebidas alcohólicas que compró aquella noche.

Otra de las cuestiones que la defensa de Alves, representada por la abogada Inés Guardiola, alega es que hubo una "vulneración de derechos fundamentales" porque no se le realizó un control de alcohol en sangre. A esto, la abogada de la denunciante, Ester García, contestó: "Parece que la defensa quiere que existan privilegios para el denunciado. No ha existido falta de neutralidad".

Dani Alves

Una de las situaciones más terribles que sucedió un día antes de que empiece el juicio es que Lucía Alves, madre del futbolista denunciado, compartió en sus redes sociales fotos de la víctima de su hijo. Esto fue saltándose todas las órdenes judiciales que la obligaban a respetar la intimidad de quien iba a denunciarlo. Tras el pedido de las autoridades, Lucía decidió borrar las fotografías.

La declaración de la denunciante

Todo el juicio fue transmitido en vivo y en directo para todo el mundo. Sin embargo, no fue así cuando llegó el turno de la denunciante principal de Alves: la señal del circuito cerrado de televisión fue cortada y los medios de comunicación no pudieron acceder ni al relato de la joven para garantizar su privacidad. Declaró detrás de un biombo en absoluta soledad. Lo que sí se pudo escuchar es el relato de la prima y de la amiga que estuvieron con ella aquella noche en la que Dani Alves la destruyó para siempre.

Su amiga contó: "Fuimos a mi casa a cenar y nos fuimos a la zona de Tusset, a Duplex, que nos dan descuento para entrar a Sutton antes de las dos. Hicimos algunas bromas con el portero porque entramos algo más tarde de la hora. Estuvimos las tres bailando en la parte general de la discoteca y delante, a la misma altura, está la zona VIP. Bajaron dos o tres mexicanos y nos dijeron si queríamos ir con ellos a la zona VIP. Accedimos y fuimos con ellos. Estuvimos poco rato. Nos insistieron para ir a una mesa que nos querían invitar", ese fue el comienzo de la noche.

Dani Alves antes de estar preso

Luego contó: "Estaba este señor (Alves) de pie. Tenía una actitud babosa, me puso la mano en la espalda y casi me toca el culo. Me fui al otro lado de la mesa, prácticamente sola", dijo y además contó: "Me dijo 'me acaba de tocar todo el coño'".

Totalmente quebrada, explicó: "La prima de la denunciante me llama y me dice que necesita irse. La conozco desde que tenía tres años y no la he visto llorar nunca de esa manera. Me dice, 'se ha corrido dentro, me ha hecho mucho daño'. Lloramos las tres, yo no sabía cómo reaccionar en ese momento". Es en ese contexto en el que toman la decisión de no quedarse en silencio: "Le dijimos que tenía que denunciar y me dijo que no la iban a creer. Ella se quería ir a casa".

Dani Alves

La amiga de la denunciante expresó contundente: "Ella no quería, no, no, no" y agregó: "No quería denunciar, nos costó muchísimo, de verdad. Estaba en shock. A día de hoy está muy mal, ha perdido mucho peso, está ansiosa. Ha reducido su círculo de amigos porque no se fía de nadie. Está todo el rato pensando que la van a mirar, en cualquier sitio", dijo.

Lo que sigue es verdaderamente triste: "La cogió y la tiró al suelo y le dijo algo como 'eres mi putita'. Ha recibido tratamiento psicológico seguro porque quedo con ella y me lo dice". Además contó sobre la intimidad de la chica: "Está obsesiva con todo, no sale de casa. Se piensa que todo el mundo la mira y le hace fotos".

Juicio contra Dani Alves

La prima de la denunciante también habló y contó: "Ella me dijo que necesitaba irse, nos fuimos de ahí. Antes de llegar al guardarropa mi prima me dijo que le había hecho mucho daño y se había corrido dentro. Un portero nos preguntó si era mal de amores. Nos dijeron que tenían que activar el protocolo y nos llevaron a una sala más privada. Ella decía que no quería denunciar, que se quería ir a casa".

Y también contó: "Se tiene que medicar, no duerme. Ha empezado a tomar antidepresivos. No tomaba ni un paracetamol antes para una migraña. No trabaja y para ella su trabajo es lo que más le gusta. Apenas sale de casa".