"Te invito a morir en la escuela": el siniestro mensaje que causó un faltazo masivo en un colegio en Santa Fe

El pánico invadió a las familias de la escuela Malvinas Argentinas del barrio Las Flores II de la provincia de Santa Fe el último miércoles, cuando 15 de 900 alumnos se hicieron presentes debido a una amenaza que se había viralizado acerca de que iba a haber un tiroteo en el colegio. Tras el escándalo, una madre reveló que todo había surgido de la imaginación de algunos alumnos, que se inspiraron en el resumen de una película estadounidense que vieron en Tik Tok.

"Te invito a morir en la escuela. ¡No faltes!", decía uno de los flyers, que estaba antecedido por la frase "Tiroteo en la escuela" y finalizado con la fecha miércoles 10 de abril. "Miércoles tiroteo en Malvinas Argentinas, cuidado", afirmaba otro, que había sido elaborado en paint o una herramienta digital similar. Estos se viralizaron en los distintos grupos de WhatsApp de los alumnos del turno mañana de la institución.

Las amenazas de tiroteo que se hicieron virales en la escuela Malvinas Argentinas de Santa Fe, y que finalmente eran un "juego de chicos".

"Vengo a despedirme, ¿por qué? Tal vez mañana miércoles 10 de abril moriré, igual que mis compañeros. Voy a sobrevivir, no sé, realmente no espero sobrevivir, soy un 'bully' y tal vez muera. De seguro piensan que hablo estupideces pero no, sólo que... mañana nos van a matar", afirmaba otro mensaje más largo que los anteriores. "Es obvio que mi amiga es la traicionera. Acaba de hacer una lista para matarnos, y en esa lista estoy yo", agregaba.

La efectividad de las amenazas ya descartadas por la investigación policial fueron evidentes. De las y los 900 estudiantes que están inscriptos en la escuela, solamente 15 se hicieron presentes, menos del dos por ciento del total. La estadística revela, que más allá de la credibilidad o no de las publicaciones, el miedo de que algo así pueda ocurrir no está para nada descartado en el ideario de las madres y los padres.

El dato es mucho más contundente si se tiene en cuenta este faltazo masivo se hizo aun con personal del Ministerio de Educación de Santa Fe que asistió a la escuela con el fin de mantener la paz y la tranquilidad en el establecimiento. Un equipo socio educativo, además de los funcionarios más importantes de la Región IV del organismo, fueron quienes se hicieron presentes para contener y llevar tranquilidad.

Recién horas después de la deserción al espacio educativo, un audio de una madre de un alumno de cuarto grado del lugar, reveló que no había ninguna amenaza y que todo había sido un "juego de chicos", que se viralizó por WhatsApp. Un grupo de alumnos habían visto "una película basada en un hecho real" que relataba cómo una víctima de bullying iba "a matar a todos en la escuela".

"Lo están viendo en TikTok y lo mandaron en un grupito entre ellos. Una estupidez, un juego que hicieron entre ellos", aseguraba la madre en el mensaje que trajo la tranquilidad y terminó con el pánico que se había desatado.