"Tengan paciencia": quién es Isaías, el influencer acusado de estafar a sus vecinos por más de $2.000 millones

La gota que rebalsó el vaso fue el piquete que realizaron sus vecinos en la puerta del country Barrancas de Iraola de la localidad bonaerense de Berazategui. Lo hicieron en reclamo de haber sido víctima de una presunta estafa piramidal que encabezó el influencer Isaías Ezequiel Caballero, de 22 años, vecino del lugar y denunciado por tres personas -hasta el momento- de haberle dado inversiones que nunca prosperaron. En total, presumen que las víctimas habrían puesto un total de 2.000 millones de pesos.

La medida de fuerza organizada contra el influencer fue luego de que este comunicara en un video la actualidad de su situación y que explicara que las inversiones se detuvieron porque la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora llamada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), "congeló los activos de inversiones que llegaban hasta los millones de pesos".

"Yo hace cuatro días recién estoy pagando y estoy bajando esa cuenta. Es una cuenta la que me devolvieron. Por eso no estoy tirando millones para todos lados, porque estoy cuidando el monto y tratando de sacar a la gente que tenía varios días", reconoció en el video que subió a sus redes. "Pero ustedes colabórenme también, porque si no es un quilombo, que mensaje, que mensaje, que mensaje. Yo cuando pido una cosa acá y tienen que mandarlo a tal número, hagan eso. Hay que poner orden, nada más", pidió.

"Esta semana calculo que me van a ir devolviendo las otras cuentas. Recién me devolvieron una, como saben, que es una china, que yo les había dicho. Pero no se alteren", explicó después. "Todos van a cobrar. Lo único que les pido es paciencia. Ya les dije mil veces: no me voy a quedar con la plata. Vamos a seguir haciendo las devoluciones. Los comprobantes son para hacerles facturas a las cuentas de los otros. Hay todo un tema por atrás. Así que tengan paciencia", afirmó.

Los disturbios frente a la casa de Isaías Ezequiel Caballero en el country de Berazategui terminó con la intervención policial.

Según denunció el influencer, entre las personas que se acercaron a escracharlo había algunos que no hicieron las inversiones correspondientes, y que ese esquema lo estaría complicando a la hora de las devoluciones. "Hoy me levanté con la mejor y están todos alterados. Tengan paciencia, nada más. Es eso. Si estoy pidiendo los comprobantes de tales personas, es para hacer una facturación para que liberen la cuenta", detalló.

"Siempre digo la misma palabra: paciencia. Porque yo también la estoy teniendo. Así que nada. Tengo que lidiar con el que me dice esto, me dice lo otro. Yo también le estoy poniendo la mejor de este lado y trato de trabajar para que todos tengan su plata. Colaboren ustedes también. Porque me canso de ver una banda de boludeces que están hablando ahora. Pero bueno, me tengo que acostumbrar", aseguró Caballero.

Por todas estas cosas es que el fiscal de Quilmes Ariel Rivas solicitó a las billeteras electrónicas y a los bancos todos los movimientos que realizó el influencer. La decisión intenta desentramar las inversiones y poder demostrar qué es lo que hizo con los activos Caballero. Si compró criptomonedas, si la depositó en alguna cuenta, etc. Es que el influencer les prometió a sus vecinos duplicar la inversión en 15 días, algo que no cumplió.

El piquete en su hogar, desde el cual apedrearon la vivienda de Caballero, logró que dos manifestantes puedan ingresar al lugar para negociar. Allí le llevaron un listado de los estafados y Caballero se dispuso a organizar un plan para pagarles mientras vayan pasando los días. "Acuérdense las cosas buenas que hice por ustedes, les di una re mano, y parece que se cagan en todo", protestó el influencer en sus redes. "Por impacientes, acuérdense cuando empezaron sin nada, y se compraron una moto, se pudieron arreglar sus casas, pero ahora en las malas no hay nadie", rechazó Caballero.