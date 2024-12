Tristeza: se conocieron las últimas palabras del joven que estrelló su auto contra una cabina en Panamericana

La trágica muerte de Diego Agustín Martínez se conoció en las primeras horas del martes 3 de diciembre. Sucedió en el el kilómetro 33.7 de la autopista Panamericana, altura Pacheco; y, en las últimas horas, trascendió que la muerte del conductor podría tratarse de un suicidio.

El video de la muerte de Diego se volvió rápidamente viral por la gravedad del hecho y por cómo circulaba minutos antes a altísima velocidad. Minutos después se estrelló contra una cabina de peajes de la autopista .

Diego Agustín Martínez

Por el hecho falleció otra persona y es esto lo que investiga también la fiscal Gloria Reguan, a cargo de la Fiscalía N° 4 de San Martín, que catalogó al expediente como "homicidio culposo".

Lo más doloroso del caso es que el jóven de 25 años se despidió de sus familiares y amigos a través de estados de Whatsapp. Desde la familia trascendió que también se despidió de su pareja y de su hijo a través de un audio: " Cuidá a Lu (por Luka) y cuidá a tu hermana. Dale un re beso en el cachete de mi parte ".

En la investigación consta que Martínez no se encontraba en un buen estado de salud mental. Según explicaron, el chico atravesaba una profunda depresión tras la muerte de un amigo y una situación de desempleo que no podía resolver: no encontraba trabajo estable hace ya un tiempo, aunque en el último tiempo había decidido ser conductor de una aplicación de viajes.

Luego de los mensajes a su hijo, a su compañera de vida con la que estuvo por más de ocho años y después de haber enviado mensajes a sus más cercanos, Diego Agustín Martínez tomó la decisión de estrellar su auto Volkswagen Suran rojo a alta velocidad en la cabina de peaje de Panamericana.