El hermano de Fernando Cáceres descartó la hipótesis de femicidio: "Él no se puede levantar de la cama sin ayuda"

La muerte de Raquel Candia, quien cayó desde el balcón de un séptimo piso en Ramos Mejía, desató una intensa investigación que gira en torno a las circunstancias del hecho. Mientras la Justicia analiza las hipótesis de accidente, suicidio o femicidio, Ramón Cáceres, hermano del ex futbolista Fernando "Negro" Cáceres, pareja de la víctima, salió en defensa de su hermano, asegurando que su estado físico hace "imposible" que haya tenido algo que ver con la tragedia. "Él no se puede levantar de la cama sin ayuda, depende de una silla de ruedas para todo. No tiene estabilidad ni fuerza para quedarse parado, mucho menos para empujar a alguien", explicó.

Los familiares de Raquel Candía reclaman "justicia"

En diálogo con Radio Rivadavia, Ramón describió el delicado estado de salud de su hermano, quien quedó gravemente incapacitado tras un accidente en 2009 y destacó que el día de la tragedia, Fernando estaba acostado cuando Raquel le dijo que saldría. "Se quedó dormido y no supo nada hasta que llegaron los policías", afirmó. Además, remarcó el papel de Raquel como su cuidadora: "Ella lo ayudaba en todo, lo bañaba, lo levantaba, le preparaba las comidas. No hay forma de que él haya hecho algo".

La pareja había comenzado a convivir apenas dos días antes de la tragedia. Fernando se había mudado al departamento luego de vivir durante meses en la casa de su madre. Según Ramón, ambos parecían tener una relación cercana y de apoyo mutuo, aunque mencionó que Candia había tenido una relación previa marcada con supuestos episodios de violencia. Sin embargo, no pudo confirmar si esa persona podría haber tenido acceso al departamento: "Es imposible que mi hermano la haya empujado".

Por otro lado, familiares de Raquel manifestaron sus dudas sobre la hipótesis de suicidio y advirtieron que vecinos escucharon discusiones y gritos antes de la caída. "Mi hermana no se mató, la mataron", declaró uno de los hermanos de la víctima a los medios. La autopsia al cuerpo de Candia reveló que no presentaba lesiones compatibles con un ataque o intento de defensa previo a la caída. Según los forenses, las únicas heridas corresponden al impacto tras caer de pie desde el balcón.

Estos hallazgos, sumados a la inmovilidad de Fernando, llevaron a la Justicia a prácticamente descartar la hipótesis de femicidio. El fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la causa, decidió mantener al ex futbolista en libertad mientras se realizan las pericias pertinentes. Entre las pruebas clave se encuentran los análisis de los teléfonos celulares de ambos, que podrían arrojar información sobre las horas previas al hecho. De esta manera, mientras los familiares de la víctima insisten en que "no se mató", los resultados forenses y el estado físico de Cáceres refuerzan la idea de que el ex jugador no tuvo participación activa en el hecho.