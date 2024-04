Un perro salchicha mordió a una mujer, le arrancó un pedazo de cachete y se lo comió delante de ella

Justo en el momento en que la canción de María Elena Walsh, "Perro salchicha, gordo bachicha", más conocida se estaba haciendo y cuando más perros de aquélla raza se estaban dejando ver en las calles, una noticia inesperada sacudió a todos los amantes de esas mascotas tras darse a conocer que un perro salchicha mordió el cachete de una mujer y le ocasionó una herida que tuvo que ser subsanada con 40 puntos.

El hecho ocurrió en la localidad de Swansea, perteneciente a Gales y la víctima fue una mujer identificada como Kelly Allen. En un día común como cualquier otro, se acercó a la casa de su amiga a la cual acudía con frecuencia pero hubo algo que se salió de lo común: el perro actuó de una manera nunca antes vista.

Un perro salchicha

Hasta el momento no se dio a conocer qué fue lo que pasó para que la mascota de raza salchicha, que no suele tener inconvenientes ni con otros animales ni con personas, reaccione de esa forma. Su propia dueña aseguró que nunca antes había tenido un accionar similar, por lo cual llamó muchísimo más la atención.

Todo se desenvolvió cuando ambas mujeres se encontraban dentro del domicilio en el cual vivía la mascota. Entre risas y charlas, mientras bebían con una copa, el perro se le acercó, pero atacó por primera vez: saltó directo a su mejilla, la mordió fuertemente, arrancó un pedazo y se lo comió saboreándolo delante de ellas como si fuese un pedazo de carne asado.

Un perro salchicha atacó a una mujer, le arrancó un pedazo de mejilla y debieron sacrificarlo

En ese mismo momento la víctima, de 45 años, fue trasladada por su amiga al hospital más cercano; es que debido a la mordida se encontraba perdido una cantidad inmensa de sangre por la enorme herida ocasionada. Al llegar a la clínica, debió someterse a una cirugía que duró aproximadamente cinco horas en las cuales le realizaron 40 puntos de sutura para reconstruirle el daño hecho en su rostro.

Luego de la operación, la dueña de la mascota regresó a su domicilio y tras ella la Policía se hizo presente en el lugar para dar a conocer los hechos. Ahí mismo relató la historia de lo ocurrido y aseguró que todo marchaba con normalidad hasta que de repente el perro salchicha decidió atacar. Habiendo evaluado el suceso, los oficiales tomaron a la mascota, se la llevaron y resolvieron el hecho sacrificándolo por cuestiones de peligro.

En diálogo con el periódico de Reino Unido, BBC, Allen confesó que desde ese día su vida cambió porque ya no quiere mostrarse en público y porque hasta el momento no encuentra explicaciones por lo ocurrido: "Mi autoestima está destrozado. Pasaron días y todavía no puedo volver a mi trabajo por el trauma que tengo. No puedo levantarme de la cama y lloro todas las noches porque siento sus dientes dentro de mí. Ahora tengo que comprar maquillaje de camuflaje para personas que tienen desfiguraciones faciales. Jamás pensé que tendría que hacer nada parecido".